Affari Tuoi, partita flop: De Martino si prende la “colpa”, perché

La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì, 11 novembre, su Rai 1, è stata Dalila, pacchista siciliana e giovane informatrice scientifica, che ha deciso di giocare insieme alla sorella maggiore. La partita di Dalila non è iniziata nel migliore dei modi: nei primi sei tiri ha aperto solo pacchi rossi di altissimo valore, tra cui quelli da 300mila e 50mila euro, e un solo pacco blu. Nonostante l’andamento sfavorevole, Dalila ha rifiutato l’offerta di cambiare pacco proposta dal Dottore.

Secondo Stefano De Martino, la sfortuna iniziale potrebbe essere dipesa da lui: prima delle puntate, infatti, ha raccontato di giocare spesso a carte con il Dottore, lasciandolo vincere per metterlo di buonumore prima dello show. Questa volta, però, ha deciso di batterlo. senza concedergli la vittoria. Per questo motivo, ha scherzato Stefano, la partita di Dalila potrebbe aver subito un inizio sfavorevole. Da quel momento, però, la puntata ha avuto perlomeno alti e bassi, con Dalila che ha aperto sia pacchi blu che rossi, perdendo la possibilità di vincere i 200mila euro.

Ad ogni modo, Dalila ha deciso di rifiutare ancora una una volta sia il cambio sia i 21mila euro offerti dal Dottore. Questa serie di scelte coraggiose ha poi dato i suoi fritti: la siciliana ha infatti iniziato ad aprire diversi pacchi blu, fino a ritrovarsi con 50 e 5 euro da un lato e 100mila e 75mila euro dall’altro. Convinta inizialmente di avere i 100mila euro nel suo pacco, è poi incappata proprio in quella cifra, vedendo crollare le sue certezze. A sorpresa, ha quindi accettato finalmente il cambio, scegliendo il pacco numero 15. Una mossa vincente, dato che nel suo pacco iniziale si nascondevano solo 50 euro.

Il fato ha voluto che Dalila arrivasse alla fine con due soli pacchi: da un lato 75mila euro e dall’altro i famigerati 5 euro, una cifra che aveva già pescato ben quattro volte durante il suo percorso ad Affari Tuoi. Nel corso della sua avventura, infatti, ha ‘vinto’ per ben quattro volte il biglietto della Lotteria. Nonostante il timore d’incappare di nuovo nello stesso pacco, ha rifiutato i 26mila offerti dal Dottore, decidendo di rischiare fino alla fine.

Purtroppo, però, il suo pacco aveva ancora una volta i 5 euro. Anche Stefano è rimasto incredulo, scoppiando in una risata e accompagnando comunque Dalila e la sorella nella sua tipica “corsetta” per lo studio, come di consueto accade quando viene estratto il biglietto della Lotteria. “Io non so come sia possibile, spero quantomeno che uno di questi 5 biglietti sia quello fortunato. Io aspetto”, ha concluso De Martino.