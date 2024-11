Affari Tuoi, De Martino ‘principe’ con Nicole: web in tilt, “che invidia”

Oggi, domenica 10 novembre, su Rai 1 è tornato Affari Tuoi dopo aver lasciato spazio a Ballando con le stelle la sera precedente. Protagonista della serata Nicole, pacchista del Friuli Venezia Giulia, che ha deciso di giocare insieme alla madre. La partita non è iniziata nel migliore dei modi. Nicole, infatti, è stata subito sfortunata, prendendo per primo un pacco rosso da 200mila euro ed eliminando progressivamente altri pacchi rossi di grande valore. Una batosta dopo l’altra per Nicole, tanto che Stefano De Martino ha cercato di salvare la partita proponendo di fare una prova “scaramantica”.

Dato che Nicole aveva un vestito di colore rosso, De Martino ha coinvolto una spettatrice del pubblico, chiedendole di prestare la sua giacca blu alla concorrente. Il siparietto ha divertito tutto lo studio e si è concluso con Stefano che ha fatto indossare la giacca a Nicole. Ebbene, quello che sembrava solo uno scherzo, però, ha finito per portare davvero fortuna, svoltando il corso della partita. Da quel momento, infatti, Nicole ha iniziato a pescare pacchi blu uno dopo l’altro, ribaltando completamente la situazione.

Stefano che prende la giacca blu da una signora del pubblico per farle trovare un pacco blu 😂 programma surreale #affarituoi pic.twitter.com/szWH6TlGqF — Francesca🌪️ (@_cielodiperle) November 10, 2024

A dare una mano a Nicole è stata anche la scelta di accettare il cambio suggerito dal Dottore, sostituendo il suo pacco numero 16 con il numero 18, una scelta azzeccata, visto che il pacco iniziale conteneva solo 500 euro. Nicole è quindi rimasta con i premi da 300mila e 30mila euro, contrapposti a quelli da zero e un euro. Con un tabellone così prosperoso, il Dottore ha alzato l’offerta a 40mila euro, ma Nicole, seppur tentata, ha rifiutato, decisa a giocare fino in fondo e a rimanere fedele al suo carattere determinato.

Dopo aver rifiutato i 40mila euro, Nicole ha purtroppo pescato il premio più alto, quello da 300mila euro, seguito poi dal pacco più basso da zero euro. A quel punto, le sue uniche possibilità erano 30mila euro o 1 euro. Dunque, il Dottore le ha proposto un altro cambio, che Nicole ha accettato. Con le lacrime agli occhi, ha ringraziato i compagni d’avventura e scelto il pacco numero 6. De Martino ha appoggiato la sua decisione, scherzando con il Dottore e dicendosi convinto che Nicole avesse trovato i 30mila euro.

In un momento ironico e tenero, il conduttore l’ha sollevata e posata sul bancone per toglierle i tacchi, dato che, all’inizio della puntata, lei aveva dichiarato di non sopportarli. L’ex ballerino ha creato una vera e propria atmosfera fiabesca in stile “Cenerentola” che ha lasciato tutti di stucco. I social si sono scatenati, addirittura insinuando che Stefano fosse particolarmente affascinato dalla pacchista.

Alla fine, Nicole ha davvero vinto i 30mila euro e ha festeggiato abbracciando prima sua madre e poi De Martino, che l’ha presa di nuovo in braccio per celebrare in grande stile. “Tutta l’Italia la sta invidiando”, ha scritto un utente. “Questo momento è meglio di vivere i 30mila euro”, ha commentato altro account. E ancora: “Stefano si è innamorato della pacchista per caso?”.