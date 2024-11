Affari Tuoi si trasforma in ‘C’è posta per te’: e uno schema si ripete

Oggi, mercoledì 6 novembre, la protagonista di Affari Tuoi è stata Nadia, una pacchista del Trentino Alto Adige. Ad accompagnarla c’erano sua madre Catia e un pupazzetto portafortuna, regalatole dalla figlia. La partita è iniziata nel migliore dei modi, con Nadia che è riuscita ad eliminare numerosi pacchi blu e un solo pacco rosso, quello da 75mila euro. Facendo la portalettere di professione, il Dottore ha colto l’occasione per chiamare Stefano De Martino sulle note della sigla di C’è posta per te, dando vita ad un simpatico siparietto.

“Lei è Pasquale, è il Dottore, viene da Saviano? C’è posta per te”, ha detto il conduttore tra le risate del pubblico. “Aspetti, dobbiamo prima decidere se può parlare”, ha poi aggiunto imitando proprio il format del programma di Maria De Filippi. Successivamente, il Dottore le ha proposto il cambio, mettendo Nadia in difficoltà. A quel punto, Stefano ha scherzato dicendo che avrebbe evitato di chiedere consiglio a Lupo, facendo una spassosa imitazione dell’esperto del game show. “Ormai non viene più interpellato, solo citato, perché sappiamo già”, ha scherzato l’ex ballerino.

Nadia ha accettato il cambio, scambiando il pacco numero dieci con il numero otto. Sebbene la sua decisione fosse legata alla morte del padre, si è rivelata purtroppo un grande errore: nel pacco originale si nascondeva infatti il premio più alto, quello da 300mila euro. Una batosta realmente pesante per Nadia che, visibilmente commossa, ha dovuto prendersi un momento per bere un sorso d’acqua. Ultimamente, questo errore sembra frequente tra i concorrenti: anche ieri sera, martedì 5 novembre, il pacchista aveva pescato i 300mila euro nel suo pacco, per poi perderli accettando un’offerta del Dottore da 20mila euro.

La partita ha ripreso un buon ritmo con l’eliminazione di diversi pacchi blu, ad eccezione di un pacco molto pesante da ben 100mila euro. Dopo questa perdita, ha accettato ancora una volta il cambio, scoprendo che nel suo ‘secondo’ pacco c’erano 20mila euro. Una mazzata dopo l’altra per Nadia che, poco dopo, ha beccato tutti i pacchi rossi rimasti, ovvero quelli da 200mila, 50mila e 15mila euro.

La pacchista è quindi dovuta andare alla Regione Fortunata, ma ha sbagliato entrambe le scelte, tornando a casa con zero euro. Un finale amaro per Nadia che è apparsa visibilmente delusa per l’esito della sua partita ad Affari Tuoi.