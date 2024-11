Affari Tuoi, Lombardia piatta, web: ‘Se non hai coraggio non giochi’

Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Affari Tuoi e l’audience, ancora una volta, è stata altissima. È Fausto da Bergamo il protagonista del game di martedì 5 novembre 2024. Definito il “Can Yaman” di X, il concorrente ha giocato insieme al fratello Enrico e sin da subito si è mostrato teso.

Dopo alcune prime aperture abbastanza fortunate, Fausto si è visto sfumare da sotto il naso i 200.000 €, perdendo quindi la speranza di poterli vincere. Eppure, nonostante la prima vera batosta della serata, il clima in studio non ha mai perso la sua energia: il tassista del Piemonte che balla Sesso e Samba è la vera chicca della partita, anche se le corna di Stefano al Dottore hanno avuto il loro discreto successo in fatto di simpatia. Offerte e cambi, ma Fausto non ne vuole proprio sapere di ascoltare le mosse del Doc: voleva il 13, ha contato fino a 13 sulla ruota e il caso gli ha dato tra le mani proprio il pacco numero 13.

Un numero particolare, appartenuto alla maglia di un suo caro amico, scomparso anni prima. Il destino, quello vero, però buttato per aria da Thanat, che ha previsto 5€ nel pacco del concorrente: l’ansia era fin troppo palpabile.

Fausto, visibilmente agitato, alla fine ha ceduto: offerta del Dottore accettata, 20.000 € portati a casa, ma tanta sfortuna e un gioco, dicono sul web, veramente troppo piatto. Chi avrebbe mai detto che alla fine la partita si sarebbe giocata tra un pacco contenente i 300.000 € e un pacco contenente i 5 €? Forse è proprio vero che il fato a volte è già stato scritto per noi!?

Fausto gioca malissimo e se ne accorge: le reazioni

Purtroppo per Fausto la partita di Affari Tuoi è finita nel peggiore dei modi: era proprio quel pacco numero 13, così tanto sentito, così tanto importante, a contenere i tanto desiderati 300.000 €! “Chi non risica non rosica”, scrive un utente su X, ma sono tantissimi i commenti di critica nei confronti del concorrente della Lombardia. La paura vince sul sentimento e quel numero, alla fine, è stato lasciato da parte. Su X alcuni utenti hanno empatizzato con Fausto, ma la maggior parte lo ha tacciato di poco coraggio e di poco gioco: “Si è arreso troppo presto”, scrivono, ma non solo:

I suoi occhi dicono tutto..mi dispiace tantissimo, ma cazzo tutta la sera a parlare del 13 e le sue correlazione, dovevate crederci di più, non arrendervi subito. #AffariTuoi — Riportatemi da loro.🇮🇹 (@Resistoperte) November 5, 2024

Il pubblico da casa ha sentito addosso tutto il peso della partita: “Perché non ha rischiato fino alla fine?”, “Se decidi di giocare devi giocare anche a costo di perdere”, “Non si cambia mai il pacco!”. Con gli occhi lucidi e una bella dose di rosicamento in corpo, Fausto se n’è tornato a casa con i suoi 20.000 € (ovviamente tassati) e con una consapevolezza in più: fidarsi sempre dei segni.