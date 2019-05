Gaetano, il fratello biologico di Serena Rutelli a Live-Non è la d’Urso

Dopo la lettera inviata al Grande Fratello, il fratello naturale di Serena Rutelli è stato ospite di Live-Non è la d’Urso nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 15 maggio. Il ragazzo che oggi ha 32 anni è il fratello maggiore di Serena: anche lui è stato abbandonato dalla madre biologica quando era molto piccolo, quando aveva solo nove mesi. Gaetano ha vissuto un lungo periodo in collegio prima di essere adottato dalla zia, la sorella della madre naturale. Gaetano e Serena non si sono mai conosciuti visto che il primo è stato dato in adozione che non aveva neppure un anno di vita. A Barbara d’Urso il giovane, nato e cresciuto a Roma, ha raccontato un po’ della sua madre biologica e del sentimento naturale che prova nei confronti di Serena e Monica Rutelli (l’altra figlia adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli e sorella naturale della concorrente del GF).

A Live-Non è la d’Urso si parla della madre biologica di Serena

“Ho visto la mia mamma naturale solo una volta, in foto. Mi ha scritto sette anni fa, quando dovevo sposarmi. Voleva venire al mio matrimonio ma non l’ho invitata. Secondo me non è una mamma”, ha dichiarato Gaetano a Live-Non è la d’Urso. La donna è oggi una clochard e dopo il rifiuto di Gaetano si è beccata pure quello di Serena Rutelli, che le ha negato un incontro dopo la lettera arrivata al Grande Fratello. Gaetano ha saputo dell’esistenza di Serena circa quattro anni fa ma non è riuscita a contattarla. “Ho provato a mandare una lettera a Serena e Monica ma i miei assistenti sociali me lo hanno vietato per una questione di sicurezza per via del loro padre biologico“, ha spiegato Gaetano.

Perché Gaetano ha contattato Serena Rutelli al Grande Fratello

Quando Gaetano ha saputo della partecipazione di Serena Rutelli al Grande Fratello non si è lasciato scappare l’occasione. Ora il romano aspetta la fine del reality show per poter incontrare la sorella, che si è già detta disponibile.