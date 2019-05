Barbara Palombelli a Verissimo racconta l’infanzia di Serena Rutelli

Barbara Palombelli è stata protagonista della puntata di Verissimo di sabato 11 maggio 2019. La conduttrice di Forum è stata invitata da Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo libro – Mai fermarsi – che racconta la storia della sua famiglia. Una famiglia, quella che Barbara è riuscita a creare con Francesco Rutelli, della quale fanno parte quattro figli, di cui uno naturale e tre adottati. Il percorso di adozione non è stato facile e la Palombelli lo ha ricordato, seppur sommariamente, dalla Toffanin. In particolare la giornalista ha parlato a lungo di Serena Rutelli, attualmente rinchiusa nella Casa del Grande Fratello.

Le rivelazioni di Barbara Palombelli su Serena Rutelli

A Verissimo Barbara Palombelli ha confidato che non è stato facile adottare Serena Rutelli e la sorellina minore Monica. Il procedimento è stato piuttosto tortuoso ma né la Palombelli né Rutelli si sono mai arresi. E la presentatrice ha spinto più di una volta Serena e Monica a ricongiungersi con la loro famiglia biologica ma le ragazze hanno sempre rifiutato. “Io sono per il lieto fine. Più di una volta mi sono proposta per rintracciare la loro madre biologica, per avere un incontro, ma mi hanno sempre detto di no. Serena e Monica hanno altri tre fratelli più grandi, che non hanno mai conosciuto”, ha ammesso Barbara. Che ha poi svelato un brutto retroscena sul padre di Serena: “Ora lui è morto. Era un uomo violento. Pensa che quando ho portato Serena la prima volta dal dentista il medico si è messo a piangere perché aveva visto alcuni denti da latte rotti e aveva capito tutto”.

Serena Rutelli al Grande Fratello: la Palombelli contenta

“Approvo Serena al Grande Fratello. Credo che stia acquistando personalità e coraggio”, ha sottolineato Barbara Palombelli a Verissimo. Diversa l’opinione di Francesco Rutelli, che non è mai stato favorevole alla partecipazione della figlia al reality show. “Lui ha sempre visto solo i rischi. Ad oggi non è ancora convinto, vuole vedere come andrà a finire”, ha spiegato la Palombelli.