Serena Rutelli parla la sorella: i veri genitori e il provino per il Grande Fratello

Figlie Barbara Palombelli e Francesco Rutelli: il racconto di Monica

Da quando Serena Rutelli è entrata al Grande Fratello di Barbara d’Urso sono emersi nuovi dettagli sulla famiglia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. L’ex sindaco di Roma e la conduttrice di Forum hanno quattro figli, di cui tre adottati. Questa volta a parlare è Monica, la sorella naturale di Serena, che è stata praticamente salvata dai suoi genitori adottivi quando aveva solo quattro anni. Come raccontato in un’intervista concessa al settimanale Di Più, Serena e Monica sono state abbandonate dalla madre naturale quando erano piccolissime e non hanno più avuto modo di incontrarla. Le due hanno vissuto per un breve periodo con il vero padre ma l’uomo non era in grado di crescerle e così le piccole sono state affidate ad una casa famiglia. Serena e Monica sono rimaste in un collegio di suore a Roma per tre anni fino a quando non sono arrivati Rutelli e la Palombelli.

Il primo incontro di Serena e Monica con Palombelli e Rutelli

“Ricordo che ci portarono al luna park e fu bellissimo. Ricordo l’arrivo a casa, una casa grande con il giardino. Ricordo che mia sorella e io ci sentivamo ricoperti di luce, sentivamo che qualcuno ci amava e ci voleva. Non eravamo più sole. Inizialmente eravamo spaesate, confuse. Siamo anche state seguite da uno psicologo che ci ha aiutato a inserirci nella nostra nuova famiglia”, ha raccontato Monica Rutelli, che ha conosciuto Barbara Palombelli e Francesco Rutelli quando aveva quattro anni mentre Serena ne aveva solo sei. “Ci è voluto un po’ di tempo per sbloccarci del tutto e per considerare Barbara e Francesco come nostri genitori. Solo dopo qualche tempo abbiamo iniziato a chiamarli mamma e papà e ci siamo sentite meglio”, ha aggiunto la ragazza, che lavora come estetista in un centro romano.

Monica e Serena Rutelli: lavoro e fidanzato

Monica non ha nascosto il peso di avere un cognome importante, soprattutto durante gli anni dell’adolescenza. Tanto che quando lei e la sorella Serena hanno cominciato ad uscire non sempre rivelavano il loro cognome. Ma nonostante i pregiudizi, la Palombelli e Rutelli hanno insegnato alle due ragazze a guadagnarsi tutto nella vita. “A 18 anni siamo andate a lavorare come estetiste. Poi, quattro anni fa, abbiamo preso casa insieme, da sole”, ha specificato Monica. Entrambe le sorelle Rutelli sono felicemente fidanzate: Serena con Prince, che sposerà dopo la fine del Grande Fratello, e Monica con Gennaro, di professione poliziotto.

Il provino di Serena Rutelli per il Grande Fratello

Monica Rutelli ha confermato che la sorella Serena è sempre stata attratta dal mondo del Grande Fratello. Non ha perso neppure un’edizione e ha sempre immaginato di vedersi tra quelle quattro mura, di provare una sensazione nuova. “Un giorno mamma ci ha detto: “Ragazze, ho conosciuto una persona che fa i provini del Grande Fratello, vi interessa?”. Io ho detto di no. Serena invece si è buttata. Non è stata trattata da privilegiata, ha fatto tre incontri con gli autori prima di essere scelta”, ha chiarito Monica nella sua intervista, scacciando via i gossip su un’eventuale raccomandazione che, di fatto, non c’è mai stata.