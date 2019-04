Serena Rutelli si sposa dopo il Gf: la coppia con lo stesso passato

By

Serena Rutelli si sposa? Una confessione importante sul fidanzato

Il matrimonio di Serena Rutelli potrebbe avvenire non appena la ragazza uscirà dal Grande Fratello 2019. E si spera il più tardi possibile. Quest’oggi si è lasciata andare a lunghe confessioni e ha finalmente parlato di più del suo fidanzato. Serena è riuscita a creare dei bei rapporti all’interno della Casa del Gf: adesso si è confidata a Francesca De Andrè, facendo una confessione inaspettata. Serena è stata fino a questo momento molto riservata, ma si sta trovando sempre più a suo agio nel reality show di Canale 5. Un’esperienza che sognava di vivere fin da quando era giovanissima e ora non sta sprecando nemmeno un minuto del suo tempo.

Grande Fratello, Serena Rutelli racconta quello che è successo poco prima di entrare nella Casa

Dopo aver conosciuto la sua incredibile storia, Serena del Grande Fratello ha confessato che, poco prima di entrare nella Casa, il suo fidanzato le ha fatto una proposta importante: “Ci siamo innamorati subito. Mi ha scritto che mi vuole sposare. Nell’ultimo messaggio che mi ha mandato mi ha scritto: ‘Amore, sei forte. Tieni duro. Ti voglio sposare”. Una proposta di matrimonio e una coincidenza, della quale ha parlato Serena quest’oggi: “Quando l’ho telefonato per la prima volta, gli ho chiesto: ‘Alessandro, posso farti una domanda particolare? Per caso sei stato adottato?’. E lui mi ha chiesto come ho fatto a saperlo e io gli ho risposto che lo sentivo”.

Chi è il fidanzato di Serena Rutelli?

Serena Rutelli ha poi descritto il suo fidanzato: “Se tu lo vedi, lui non è il tipico ragazzo di colore, nero. Lui ha gli occhi da giapponesino, il naso piccolino, le labbra giuste, il sorriso che va verso l’alto. Potrei farti un disegno qua di lui. Viene da una bella famiglia, è vestito bene… ha un lavoro che gli permette di parlare con gli avvocati”. E mentre succede tutto questo, due ragazze del Grande Fratello 16 potrebbero litigare per un uomo!