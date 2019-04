Gf, Gennaro Lillio fa strage di cuori: guerra tra due donne nella Casa

Grande Fratello 2019, Gennaro Lillio conteso da due donne

Scoppia la gelosia nella Casa del Grande Fratello 2019! Il rubacuori Gennaro Lillio ha fatto già colpo su alcune ragazze: se qualcuna non controccambia il suo stesso interesse, qualcun’altra si è cotta a puntino. Mila ha messo gli occhi sull’ex di Lory Del Santo: il fisico prestante e gli occhi azzurri come il mare hanno catturato l’attenzione della ragazza, che ronza continuamente attorno a lui e sta cercando di capire se si comporta allo stesso modo con tutte. Mila sta forse correndo troppo? E magari Gennaro non è nemmeno molto interessato a lei…

Mila gelosa di Gennaro, Erica tra Michael e l’ex di Lory Del Santo: che coppie si formeranno?

Gennaro Lillio ha spiegato che gli piace giocare. E molto pure. Questo significa che non è interessato all’ex fidanzata di Alex Belli? Solo il tempo ci darà tutte le risposte del caso… E non dovrà passare nemmeno chissà quanto tempo! Questa notte Erica ha confessato alle sue amiche che Gennaro ci sta provando con lei. E che sta nascendo del feeling. In effetti le attenzioni di Gennaro nei confronti di Erica sono evidenti. Anche a lei piace molto il modello e lo ha fatto ben capire con una frase.

Scontro fra Mila ed Erica del Gf 16? Interessate alla stessa persona

Michael Terlizzi – il padre ha svelato altro sul suo conto – nutre un forte interesse per Erica, ma quest’ultima ha fatto intendere di essere attrata da Gennaro Lilio con questa frase detta proprio al ragazzone tutto muscoli: “Va beh, boh. Chissà. A buon intenditor poche parole”. Erica si trova fra due fuochi: da una parte c’è Michael e dall’altra Gennaro; lo stesso vale per quest’ultimo, conteso da Mila ed Erica. Le due donne sono pronte ad affilare le unghie. Si daranno guerra per il bellissimo Gennaro?