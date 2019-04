Grande Fratello, Michael interessato a Erica: papà Franco lancia il gossip

Michael Terlizzi al Grande Fratello, sta nascendo qualcosa con Erica Piamonte?

A Michael Terlizzi piace Erica al Grande Fratello? Il gossip è esploso in questi giorni ma non nella Casa, bensì al di fuori! Chi ha parlato e ha lanciato lo scoop è stato papà Franco, che in una intervista al settimanale Nuovo ha rivelato chi delle ragazze nella Casa potrebbe piacere a suo figlio Michael. Padre e figlio hanno un rapporto molto stretto, fatto di abbracci supporto e confidenze. Per questo possiamo fidarci di ciò che ha detto Franco Terlizzi: conosce bene suo figlio e sa che tipo di ragazza potrebbe interessargli. Ma il suo pensiero è nato anche da alcune osservazioni che ha fatto seguendo la diretta del Gf. Fatto sta che al termine della sua lunga intervista, papà Franco ha lanciato il gossip!

Michael Terlizzi è interessato a Erica Piamonte? Papà Franco lancia il gossip

Quando gli è stato chiesto se nella Casa c’è una ragazza che potrebbe piacere a Michael, Franco ha risposto così: “Sì, potrebbe nutrire un interesse per Erica Piamonte. Scherza spesso con lei”. Michael e Erica al Gf scherzano insieme, è vero, ma così come scherzano con altre persone. Possiamo aggiungere che nei primi giorni nella Casa, Erica aveva confidato a Cristian Imparato che esteticamente le piaceva molto Michael. Conoscendolo meglio, però, qualcosa pare sia cambiato, ma ovviamente è venuto ancora fuori poco del carattere del giovane Terlizzi per cui tutto può ancora succedere. La concorrente partita dal Ranch, inoltre, sembrava nutrire gli stessi dubbi di Imparato su Michael. Se son rose fioriranno, è chiaro, ma a Erica piaciucchia un po’ Gennaro…

Gf, Michael Terlizzi concorrente perfetto: “Nel gioco sa cavarsela”

Sono trascorsi solo dieci giorni dall’inizio del Grande Fratello 16 e i concorrenti sono in piena fase di conoscenza. Le vere intese verranno fuori fra non molto, per cui occhi puntati su Michael e Erica: se davvero Terlizzi provasse interesse per la ragazza, non dovrebbe tardare a palesarlo! Intanto, papà Franco, che ha spiegato il motivo della partecipazione del figlio al Gf, ha ammesso di vederlo bene nel gioco del reality: “Nel gioco sa cavarsela e sa anche che cosa dire”.