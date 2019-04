Michael Terlizzi si confessa al Gf, papà Franco: “Aveva bisogno di andare via da casa”

Grande Fratello, Franco Terlizzi parla del figlio Michael: le ultime dichiarazioni

Franco Terlizzi ha parlato del figlio Michael al Grande Fratello. Il giovane ha cominciato non facilmente il percorso nel reality show, probabilmente per insicurezze sue e non per demerito degli altri. Michael si trova molto bene con gli altri concorrenti del Gf 16, non ha litigato con nessuno, ma c’è stato un episodio con Cristian Imparato che lo ha messo al centro dell’attenzione nella puntata di ieri sera. Cristian infatti ha sospettato che Michael Terlizzi sia gay, ha palesato a lui i suoi dubbi e questo ha scosso parecchio il figlio di Franco. Michael era scosso non per il dubbio in se per se, ma perché pensava a come avrebbe reagito la sua famiglia. Abbiamo visto il concorrente in lacrime ieri sera vedendo un video del padre e proprio lui oggi ha parlato attraverso 316magazine.

Michael Terlizzi, parla suo padre Franco: “Il guaio di mio figlio è che è troppo buono”

Intervistato via telefono, Franco ha fatto sapere che era certo del fatto che Michael al Grande Fratello sarebbe piaciuto molto al pubblico. “Sapevo che la gente lo avrebbe apprezzato. […] Mio figlio è un bravo ragazzo, è molto tenero, è rispettoso con tutti ed è educato”, questo ha detto. C’è una cosa, però, che potrebbe giocare a svantaggio del concorrente: “Il guaio di mio figlio è che è troppo buono!”. Effettivamente, Michael al Gf 16 sta venendo fuori come un ragazzo buono, gentile ed educato. Di sicuro abbiamo conosciuto ancora molto poco di lui e ci sorprenderà nelle prossime settimane. Franco è sicuro che Michael non arriverà a scontri in Casa: “È difficile non voler bene a Michael e proprio per questo lui va d’accordo con tutti. Se qualcuno parla male di lui è perché è uno str…o e non lo dico perché è mio figlio. A lui non piace litigare, poi c’è sempre qualcuno pronto a mettere zizzania, proprio come era successo a me”.

News Gf, Michael si confessa dopo le lacrime: “Sono veramente felice”

Michael ha promesso a suo papà che sarebbe stato sé stesso nella Casa del Grande Fratello. I suoi consigli sono stati quelli di qualsiasi genitore: “Gli ho detto di andare e di essere naturale, di essere solo se stesso. Gli ho detto che aveva bisogno di andare via da casa, di staccarsi da noi per farsi le ossa, perché lui è sempre stato a casa con noi. Qualsiasi problema avesse c’eravamo noi, lì pronti a supportarlo. Io volevo che lui si mettesse alla prova da solo e ci sono riuscito. Mi sento realizzato”. Nel frattempo, dopo i giorni difficili passati la settimana scorsa, Michael Terlizzi sta vivendo meglio l’esperienza nella Casa. Nel daytime di oggi infatti abbiamo visto il ragazzo in confessionale dire: “Sono veramente felice, ho avuto conferma che va bene tutto, non vedo l’ora di fare questa esperienza meravigliosa, sono carichissimo”.