News Gf, Cristian in lacrime dopo le parole di Guendalina: “Ho paura di mio padre”

News Grande Fratello, Cristian Imparato piange nella Casa dopo le dichiarazioni di Guendalina Tavassi

News dal Gf: Cristian Imparato in lacrime stamattina dopo la puntata di ieri sera. La serata non è stata molto semplice per Cristian, anche se lui ha saputo affrontare ogni situazione. Barbara d’Urso ha parlato non solo delle parole di Cristian contro Karina Cascella, che è andata nella Casa per rispondergli, ma è stato fatto vedere anche un filmato preso da Pomeriggio 5. In questo filmato c’era Guendalina Tavassi che riportava un gossip su Cristian e il suo parrucchiere. Il concorrente del Gf non ha negato il flirt con questo ragazzo, ma dal suo punto di vista non si può parlare assolutamente di storia d’amore. Da parte sua, almeno, non è scattato quell’interesse così forte da intraprendere una relazione. Senza dimenticare il continuo chiacchiericcio sulle sue labbra. Stamattina Cristian si è sfogato con altri concorrenti perché il suo pensiero è corso a casa sua, a suo padre.

Grande Fratello, Cristian in lacrime: “Ho paura di papà”

“Ho paura di papà”, ha detto infatti mentre era in giardino. Poi ha approfondito la questione: “Lui non mi ha mai visto così. Sai cos’è, con lui non c’è mai stato dialogo o feeling però è sempre mio padre. Lui è molto pacato, solitario. Questa cosa non è mai uscita, anche per non mettergli pressione attorno”. Cristian è molto preoccupato per la reazione di suo padre nello scoprire pettegolezzi sulla sua vita sentimentale, perché tra loro non c’è molta confidenza, seppure abbiano un bel rapporto e anche saldo da padre e figlio. “Io non so se lui è fiero di me”, ha detto prima di scoppiare a piangere. Jessica Mazzoli ha provato a consolarlo e a fargli capire che forse il tempo che passeranno adesso lontani uno dall’altro servirà a unirli. Tra Cristian e suo padre non c’è stato finora un rapporto di confidenza, ha spiegato, e lui non vuole cambiarlo perché conosce la sua natura.

News Gf, Cristian Imparato si sfoga: “Non lo posso sentire e mi dà fastidio”

Questo ha detto infatti Cristian sul suo rapporto col papà: “Lui non mi dà mai un abbraccio, non mi dice mai ti voglio bene. Però capisco, non si espone a livello fisico però sono suo figlio, è normale che mi vuole bene. Ogni persona è fatta a suo modo. Non lo condanno, assolutamente”. La preoccupazione però era davvero tanta e il fatto di non poter parlare subito col genitore lo ha fatto agitare. Infatti ha proseguito così: “Non lo posso sentire e mi dà fastidio. Io sono uno che parla tutto il tempo, che ascolta. E non ascoltare mio padre, il mio sangue, e non sapere che pensa mi dà fastidio”. Arriverà un videomessaggio da parte del papà di Cristian Imparato? Oggi per esempio sono arrivate le dichiarazioni di Franco Terlizzi su Michael. Nel pomeriggio, intanto, in Casa è scattata la protesta contro Lemme!