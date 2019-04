Gf diretta, concorrenti protestano contro Lemme: sciopero del silenzio in Casa

Grande Fratello, protesta in corso contro Lemme: i concorrenti in totale silenzio

I concorrenti del Grande Fratello stanno protestando contro Lemme. Sono tutti insieme contro uno degli ultimi arrivati per alcune dichiarazioni forti che il farmacista ha detto oggi pomeriggio. Sapevamo che Lemme al Gf avrebbe scatenato dinamiche, ma mai avremmo pensato che dopo neanche 24 ore tutti sarebbero arrivati a una protesta. Così sta succedendo: nella diretta del Gf potrete notare che i concorrenti si sono radunati in soggiorno e stanno scioperando. In che modo? Col silenzio: nessuno di loro parla. Sono quasi tutti seduti in salotto, per terra. Mila e Ivana non si sono unite a loro. Qualcuno si è addormentato, qualcuno riflette, ma tutti sono uniti in questa protesta contro Lemme. Non si sente una mosca volare, all’improvviso tutti si sono radunati in soggiorno dopo che Kikò e altri hanno pensato di fare questa protesta.

Lemme al Gf, i concorrenti protestano con lo sciopero del silenzio

I ragazzi chiedono che vengano presi provvedimenti contro Lemme, magari anche la sua uscita dalla Casa. Questo ha fatto intendere Francesca De Andrè, ma pare di capire che volevano principalmente mandare un messaggio a casa. Il motivo? Durante una conversazione di poco fa, Lemme parlando dei suoi figli pare abbia detto che non gli importerebbe più di tanto se loro dovessero morire. Per molti concorrenti, una frase simile da un padre è inaccettabile. Ivana, Serena e Erica hanno provato a capire il punto di vista di Lemme parlando con lui, altri invece si sono fatti un’idea precisa. In giardino infatti quattro di loro hanno commentato l’accaduto dicendo che, dal loro punto di vista, Lemme è soltanto un personaggio e va preso come tale. Chi invece non ha preso affatto bene le parole di Lemme sui figli è Valentina Vignali. La cestista infatti si è messa a piangere, non reggendo una dichiarazione così forte dal suo punto di vista. Un punto di vista decisamente, e fortunatamente, più diffuso di quello di Lemme. Tuttavia, il farmacista ha parlato per sé e non ha detto che per tutti dovrebbe essere così.

Gf diretta, scatta la protesta contro Lemme: i concorrenti lo escludono

La protesta dei concorrenti contro Lemme è andata avanti per circa venti minuti. Il farmacista è andato in confessionale, così Kikò ha detto a tutti che quando sarebbe uscito avrebbero smesso di protestare perché non possono lasciare che lui condizioni la loro esperienza. “Quanto so furbi”, ha detto anche Kiko, sicuramente rivolgendosi agli autori del Grande Fratello. “Meglio il silenzio che commentare e insultare una persona”, ha aggiunto poi sempre l’ex marito di Tina. La De Andrè ha proposto di non rivolgere più la parola a Lemme, neanche per passargli l’acqua. Gennaro ha subito precisato però che avrebbero comunque cucinato anche per lui. Peccato che questa protesta sia servita solo a creare discussioni fra loro, tra Gianmarco e Martina in particolare.