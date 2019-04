Gennaro e Mila al Gf, la confessione di lui è inaspettata: “Mi piace giocare”

Gennaro Lillio vicino a Mila Suarez al Grande Fratello: Gaetano convinto che lui stia giocando

Sta facendo chiacchierare non poco il flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez al Grande Fratello. Ebbene l’ex di Lory Del Santo e l’ex di Alex Belli hanno dimostrato, in queste prime settimane, di essere molto complici. Trascorrono molto tempo insieme, tra coccole e risate. Ma oggi la confessione fatta da Gennaro lascia un po’ senza parole. Il gieffino, parlando con Gaetano Arena, fa intendere di voler giocare con Mila, ma senza mancarle di rispetto. Il giovane, subito dopo, confessa in confessionale che gli piace scherzare con tutte, cercando di essere sempre rispettoso. A comprendere la situazione è proprio Gaetano. Infatti, quest’ultimo conferma i suoi dubbi quando parla con l’amico e in confessionale dice la sua. Secondo Arena, Gennaro starebbe solo giocando con Mila e non proverebbe un interesse reale, almeno non quanto lei. La Suarez, invece, appare abbastanza presa del giovane. Gaetano, però, non vorrebbe vedere Mila delusa dal comportamento di Gennaro.

Gennaro e Mila: Lillio conferma le parole di Gaetano al Grande Fratello

“Mi piace giocare con tutte”, confessa Gennaro nel confessionale. Il giovane gieffino ammette di amare molto le donne, che cerca di trattare sempre con rispetto. Sembra non ci sia un interesse reale per la Suarez, ne è convinto Gaetano. Proprio quest’ultimo, dopo aver parlato in Casa con il coinquilino, ammette in confessionale: “Ci sta giocando. Non è tanto interessato come lo è lei”. Dunque, pare che Gaetano sia sicuro dell’interesse da parte di Mila, ma è anche certo che Gennaro stia giocando. Potrebbe essere un duro colpo questo per la Suarez, la quale appare molto presa dal suo coinquilino. L’ex fidanzato di Lory Del Santo, intanto, se la ride un po’ all’interno del confessionale, convinto di riuscire comunque a trattare con rispetto Mila.

Mila Suarez e la fine della storia con Alex Belli: l’incontro con Delia Duran

Intanto, Mila continua a essere legata alla fine della sua storia d’amore con Alex Belli. Più volte, non riuscendo anche a trattenere le lacrime, la Suarez ha parlato della forte delusione avuta con questa relazione. Nel corso della diretta della seconda puntata, Mila ha avuto anche la possibilità di affrontarsi, faccia a faccia, con Delia Duran! Le due hanno dato vita a un’accesa discussione, durante la quale non è arrivata la pace.