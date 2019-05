Barbara Palombelli: Serena al Gf? “Rutelli contrario, aiutati dallo psichiatra”

By

Barbara Palombelli commenta la partecipazione della figlia Serena al Gf: lei e il marito erano contrari (ma poi qualcosa è cambiato)

Tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, stasera, c’era anche Barbara Palombelli. Alla conduttrice, durante la trasmissione, è stato chiesto di commentare la partecipazione della figlia Serena Rutelli al Grande Fratello 16. Lei e il marito Francesco Rutelli, ha confessato la Palombelli a Costanzo, pare che inizialmente non abbiano appoggiato molto Serena in questa decisione. Con l’andare del tempo, però, Barbara ha cambiato idea. La figlia voleva veramente partecipare al reality e, una volta resasi conto della cosa, la conduttrice ha ceduto. Pugno duro, invece, ha mantenuto Rutelli che, fino alla fine, per cambiare idea ha chiesto (insieme alla moglie) aiuto ad uno psichiatra.

Barbara Palombelli al Maurizio Costanzo Show confessa: “Mio marito contrario alla partecipazione di Serena al Grande Fratello”

Di voler partecipare al Grande Fratello Serena Rutelli lo aveva comunicato ai propri genitori diverso tempo fa. La loro reazione? Non è stata subito positiva, o almeno così ha raccontato la Palombelli stasera al Maurizio Costanzo Show. “Tu e Rutelli eravate d’accordo?” Ha chiesto il marito della De Filippi alla sua ospite, riferendosi chiaramente alla partecipazione della figlia al Gf. “Io ero molto d’accordo perché me lo chiedeva da 10 anni. Francesco era contrario. Però abbiamo chiesto aiuto allo psichiatra che ci segue e ci ha detto di mandarla, perché l’avrebbe rafforzata”, ha dichiarato Barbara.

Serena Rutelli al Gf rifiuta di incontrare la madre naturale: il crollo dopo la diretta

Serena Rutelli ha dovuto affrontare un duro crollo emotivo nelle ultime ore al Grande Fratello. La ragazza, dopo aver rifiutato in diretta l’incontro con la madre biologica, ha avuto una crisi all’interno della Casa. Questi sono momenti intensi per la gieffina che, sotto l’occhio vigile delle camere, sta facendo i conti con un passato molto ingombrante e una storia che, ancora dopo tempo, la tormenta.