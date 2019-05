Cosa ha detto Barbara Palombelli della lettera del fratello biologico di Serena Rutelli

Dopo la madre biologica, oggi clochard, Serena Rutelli sta per ricevere un’altra lettera dal suo passato. Più precisamente da un fratello maggiore mai conosciuto fino ad oggi. Il ragazzo, che ha trent’anni ed è padre di due bambini, è stato dato in adozione quando aveva solo nove mesi e quando né Serena né Monica (l’altra ragazza adottata da Francesco Rutelli) erano ancora nate. Come raccontato da Barbara d’Urso a Domenica Live, solo da poco il giovane – il cui nome è al momento sconosciuto – ha scoperto dell’esistenza della sorella e dopo il suo ingresso al Grande Fratello ha deciso di scriverle una missiva.

Barbara Palombelli favorevole alla lettera del fratello di Serena

Ma come ha reagito Barbara Palombelli davanti a questo nuovo colpo di scena nella vita di Serena Rutelli? “Barbara mi ha detto assolutamente sì, vai”, ha dichiarato la d’Urso a Domenica Live. La conduttrice di Forum, come già accaduto con la madre biologica, non vuole assolutamente ostacolare il percorso di Serena, che da tempo sognava di partecipare ad un reality show come il Grande Fratello. Non a caso prima dell’inizio del programma la Rutelli Junior ha consultato uno psicologo, che l’ha aiutata ad intraprendere questo percorso nel migliore dei modi.

Serena Rutelli accetterà l’incontro con il fratello?

La scorsa settimana Serena Rutelli ha rifiutato di incontrare la madre biologica: farà lo stesso con il fratello mai conosciuto? Forse no visto che qualche giorno fa, durante un momento di confidenze con gli altri concorrenti del Grande Fratello, ha ammesso che le piacerebbe molto sapere di più sugli altri figli dei suoi genitori biologici (la madre è una clochard, mentre il padre è morto per tubercolosi).