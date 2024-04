Serale Amici 23, 5° puntata: eliminazione giusta, ma con riserve

Questa sera, 20 aprile, su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici. La serata è iniziata subito con la sfida tra Lil Jolie e Sarah, rimasta in sospeso dalla scorsa settimana, Le due ragazze hanno cantato i brani assegnati da Michele Bravi, che ha finalmente preso la sua decisione: Lil Jolie ha dovuto abbandonare il talent show dopo ben 8 mesi. Dopodiché, è iniziata la gara che ha visto l’eliminazione di una delle ballerine più amate di quest’edizione: Gaia. La sua sostituta è finita al ballottaggio finale contro Sarah e i giudici hanno preferito salvare la cantante. Ma, vediamo meglio cos’è successo nel corso della puntata.

Amici 23, prima manche: vincono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Nella prima manche, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidano per primi il team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. La prima sfida tra Sofia e Holden viene annullata perché Giuseppe Giofrè non riesce a decidere chi votare. Si passa quindi a Marisol vs Mida. La ballerina incanta tutti con una coreografia di pole dance, battendo l’avversario. Mida però recupera subito dopo prendendo il punto contro Dustin. L’ultima sfida è tra Petit e Sarah, con la vittoria del primo e, quindi, della squadra di Zerbi e Celentano. I due professori mandano al ballottaggio Mida e Sofia. Tra i due, il primo eliminato provvisorio è Mida.

Amici 23, seconda manche: trionfo di Zerbi e Celentano

Per la seconda manche, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano chiamano in gioco il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Si inizia con Martina vs Holden, che prende il punto. La seconda sfida è tra Aurora e Holden, che questa volta perde contro la ballerina. Infine, Petit batte Aurora portando per la seconda volta alla vittoria la sua squadra. Dunque, perde la squadra di Pettinelli e Todaro e la seconda eliminata provvisoria è Aurora.

Amici 23, terza manche: terza vittoria per Zerbi e Celentano

Dopo il guanto di sfida tra i professori vinto da Cuccarini e Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfidano di nuovo il team dei Cuccalo. Si inizia con Sarah vs Dustin, che prende subito il punto. Dopodiché, Petit si esibisce contro Sofia, che vince contro di lui. Sfida decisiva tra Marisol e Sofia. La prima conquista i giudici e la squadra di Zerbi e Celentano vince per la terza volta consecutiva. I professori mandano al ballottaggio Sofia e Sarah, scegliendo la cantante come terza eliminata provvisoria.

Amici 23, quarta puntata: chi è l’eliminato, colpo di scena

Ha inizio il ballottaggio finale tra Mida, Aurora e Sarah. Come previsto, il primo a salvarsi è Mida che debutta con il suo nuovo singolo estivo, “Que Pasa”. La sfida finale è quindi tra Aurora e Sarah. Dopo le rispettive performance, tutti gli allievi sono tornati in casetta per attendere, come di consueto, l’esito della sfida e il nome dell’eliminato. Dopo una lunga chiacchierata con Aurora, Sarah e Gaia, Maria De Filippi ha svelato finalmente il verdetto: Gaia è definitivamente eliminata.

In bocca al lupo Gaia per tutto! 💚 #Amici23 pic.twitter.com/UbHWekk6jf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 20, 2024

Si tratta di una scelta inaspettata, considerando che la ballerina era tra le favorite per la vittoria di quest’edizione. Per permetterle di rimanere nel programma nonostante l’infortunio, Raimondo Todaro era addirittura intervenuto facendo entrare una sostituta che danzasse al suo posto. Una soluzione che ha generato moltissime polemiche, considerando il tutto ingiusto per il resto dei concorrenti. Sebbene Maria le avesse offerto di tornare l’anno prossimo, Gaia aveva deciso di accettare la proposta di Todaro, creando una situazione insostenibile e imbarazzante.

Viste la serie di modifiche al regolamento fatte appositamente per lei, molti ritenevano che Gaia avesse già garantito un posto in semifinale, rendendo impensabile una sua eliminazione. Invece, alla fine, è stata fatta la scelta più giusta e logica, eliminando Aurora e, di conseguenza, anche Gaia. Visibilmente sorpresa e in lacrime, la ballerina riceve, però, una bellissima sorpresa: un contratto da apprendista con il Kayzer Ballet in Portogallo.

Le reazioni sui social all’eliminazione di Gaia sono state contrastanti: da una parte, i suoi fan sono dispiaciuti e avrebbero voluto tornare a vederla danzare; dall’altra, diversi ritengono che la ballerina avrebbe dovuto lasciare il programma immediatamente dopo l’infortunio. Inoltre, c’è chi crede che ci sia un motivo preciso dietro la sua uscita. Alcuni seguaci di Amici ipotizzano che l’infortunio di Gaia possa richiedere un periodo di recupero superiore alle tre settimane previste, portando alla decisione di eliminarla dal programma in questo momento. Un’ipotesi che in tanti considerano come una probabile giustificazione per l’inaspettata uscita.