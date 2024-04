Amici 23, Maria “una di noi”: prezzo del tailleur ‘cheap’ di Zara

Dopo la giacca da più di 8mila euro sfoggiata la scorsa settimana, per il quinto appuntamento del Serale di Amici, Maria De Filippi ha deciso di dire addio al lusso e optare per un look decisamente più economico. La puntata è iniziata subito alla grande, con l’eliminazione di Lil Jolie, che ha perso la tanto attesa sfida contro Sarah. Ma, la prima cosa che ha colpito i telespettatori è stata la scelta sgargiante dell’outfit di Maria. In questo Serale, la conduttrice si è messa in gioco con diversi look: dai completi in lurex alle giacche pelle fino ai suoi amati tailleur. Anche questa volta, ha indossato uno dei suoi consueti tailleur, ma con un cambio significativo.

Nel corso degli anni, siamo stati abituati a vedere la De Filippi con capi griffati di Victoria Beckham, Saint Laurent e, ovviamente, il suo preferito: Alexander McQueen. Ma, questa sera, 20 aprile, Maria ha voluto affidarsi ad una marca low cost di grande successo, ovvero Zara. Dunque, addio paillettes e completi di gran lusso, per dare spazio ad un outfit alla portata di tutti. Come riportato da Fanpage, il tailleur fiammante è composto da un blazer a una linea aderente e avvitata, caratterizzato da un collo piegato all’esterno e da tasche applicate sul davanti.

I pantaloni, invece, presentano una caduta ampia, essendo abbastanza oversize. In più hanno delle tasche laterali e delle pieghe sul davanti per aggiungere forma e struttura alla mise. Ebbene, quanto costano questi due capi? Com’è possibile leggere sul sito ufficiale di Zara, il prezzo del blazer è di 69,95 euro, mentre quello dei pantaloni ammonta a 49,95 euro. Pertanto, il prezzo complessivo del tailleur indossato da Maria si aggira a circa 120 euro. Un costo sicuramente più accessibile rispetto gli standard abituali della conduttrice.

Il tutto è stato poi completato da un paio di tacchi a spillo “pumps” color nude, che si sono abbinati perfettamente al resto del look. Il tailleur di Maria De Filippi ha suscitato grande entusiasmo tra i fan di Amici, i quali si sono finalmente sentiti rappresentati da un outfit della conduttrice alla loro portata economica.