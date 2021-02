Serale Amici 20 concorrenti, Ibla a rischio: Zerbi la mette a un bivio

Rudy Zerbi sembra deciso a non portare tutti i suoi allievi al Serale di Amici 20: Ibla è a rischio. Nella puntata di sabato il professore non ha dato un giudizio positivo sull’esibizione della cantante, ed è successo per la seconda puntata consecutiva. Pare che si sia venuta a creare una vera e propria spaccatura nel loro rapporto. Già in puntata Rudy ha detto che avrebbe confermato la felpa oro di Ibla ma con tanti dubbi. Gliel’ha ridata insomma per un pelo, perché non gli è piaciuto come ha cantato sabato, e non solo.

Zerbi ha anche fatto notare a Ibla che ha avuto un comportamento non molto corretto nei suoi confronti in settimana. La cantante quindi ha chiesto un confronto con il suo insegnante dopo la scorsa puntata. Così si è recata nella scuola e in una delle sale prova ha potuto parlare con Zerbi che era in collegamento, ma non per Covid. L’insegnante ha parlato chiaro e in tutta sincerità: non è molto sicuro che porterebbe Ibla al Serale di Amici ora come ora. Per questo le ha consigliato di valutare la possibilità di passare nella squadra di Arisa o in quella di Anna Pettinelli.

Le altre due insegnanti infatti erano più entusiaste rispetto a Rudy. “Voglio che tu rifletta su quello che ti ho detto”, ha quindi detto a Ibla. L’allieva non sembra convinta di questo cambiamento, vorrebbe invece ritrovare l’intesa e la serenità con il suo professore. Zerbi invece ha detto che non condividono più lo stesso progetto artistico e quindi non vorrebbe compromettere il suo accesso al Serale. Quest’anno infatti sono i professori a decidere tutto. Lui ha deciso di essere onesto e sincero fino in fondo con Ibla, le ha detto che non vorrebbe mai che lei avesse un rimpianto dopo essere stata eliminata.

Insomma, Rudy non vorrebbe mai che Ibla decidesse di restare con lui oggi, nonostante tutto, e avere poi il rimpianto di non aver cambiato insegnante. “Mi sono sentito in dovere di essere sincero”, ha aggiunto. Ibla non sembra convinta però di questo cambiamento. Anzi, è molto confusa e ne ha parlato con Esa appena è rientrata in casetta. “Mi dispiace, io non vorrei andarmene da Rudy. Proprio non vorrei”, ha detto la cantante. Non è solo questione di gratitudine per averla voluta nella scuola, ma vorrebbe proseguire con Zerbi perché lui apprezza il suo mondo. Un mondo che le appartiene ancora. Cosa deciderà, alla fine?