Concorrenti Serale Amici 20 ammessi: nuove maglie e numero posti

Tutti i concorrenti di Amici 20 sono stati ammessi al Serale, per ora. La novità di questa edizione ha lasciato tutti a bocca aperta. Fino alla passata edizione infatti il pubblico ha visto pianti e dolorosi addii di allievi che hanno lasciato il programma a un passo dal Serale. Prima c’erano addirittura i semafori, quando il verde segnalava l’ammissione al Serale e il rosso l’eliminazione. Col giallo invece si proseguiva nella corsa al Serale. Quest’anno non accadrà nulla di tutto questo. E non saranno i direttori artistici a scegliere chi portare nella seconda fase del talent show. Tutto è nelle mani dei professori, che quest’anno hanno avuto in mano le redini del destino dei loro allievi e così sarà ancora.

Nella puntata in onda oggi Maria De Filippi ha presentato le nuove maglie del Serale di Amici 20: non sono più verdi, ma color oro. E già questo ha fatto avvertire ai fan storici del programma un senso di nostalgia. Ma la vera novità è che sono stati tutti ammessi per ora. Inutile chiedersi quanti vanno al Serale di Amici quest’anno, perché non c’è un numero di posti stabilito. Potrebbero anche accedervi tutti, nessuno escluso. Sta alla coscienza e al giudizio dei professori stabilire chi merita davvero e chi no.

Dopo aver assegnato le maglie del Serale 2021 ai concorrenti ammessi, infatti, Maria ha letto una lettera ai professori. A loro ha spiegato che così come hanno avuto la possibilità di seguire gli allievi fino a oggi, così faranno fino all’ammissione al Serale. La produzione ha messo a loro disposizione tutti gli strumenti necessari per valutare ognuno degli allievi, per i cantanti ci sono state radio, produttori musicali e streaming sulle piattaforme musicali. Lorella Cuccarini ha chiesto di lavorare con dei coreografi esterni.

Manca un mese all’inizio del Serale di Amici 2021, la conduttrice ha invitato gli insegnanti a pensare soprattutto al difficile impegno che richiede la prossima fase del programma. I ballerini dovranno preparare circa sette coreografie a settimana, mentre i cantanti dovranno preparare circa otto canzoni, tra inediti e cover. Insomma, la mole di lavoro è importante e forse non tutti gli allievi sarebbero in grado di reggere. Per questo Maria ha invitato i professori a fare appello alla loro coscienza e alla loro professionalità nel decidere i concorrenti ammessi al Serale di Amici 20.

Dunque tutti hanno le felpe oro adesso, i professori dovranno confermarle o meno nelle prossime settimane. Chi l’avrà ancora a ridosso del Serale allora ne farà parte. Quindi i professori possono fermare la corsa al Serale degli allievi semplicemente non confermando loro la maglia, che vuol dire eliminazione.