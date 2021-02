Amici 20, Rudy Zerbi in collegamento: c’entra il Covid? La risposta

Rudy Zerbi assente in studio nella puntata di Amici 2o di oggi, sabato 13 febbraio 2021. Anche lui dopo altre sue colleghe ha partecipato a questa registrazione in collegamento su uno schermo, messo al suo posto dietro la cattedra di canto. Era successo con Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che però avevano il Coronavirus. E dato che era una situazione già vista, il pubblico ha pensato che anche Zerbi potrebbe aver preso il Covid. E forse proprio per questo motivo Maria De Filippi entrando in studio ha subito messo in chiaro che così non è. Come sempre infatti la conduttrice è entrata in studio e ha salutato tutti i professori, uno per uno come in ogni puntata.

Quando ha salutato Rudy, Maria ha scherzato un po’ sulla sua assenza dicendo che è il primo caso in Italia in cui una persona è in collegamento ma è negativa. Quindi Rudy Zerbi non ha il Covid, almeno così pare di capire dalle parole usate nella puntata. I due hanno giocato sul fatto che il professore abbia questo primato, ma era chiaro insomma che il motivo dell’assenza di Zerbi in studio ad Amici 20 fosse un altro. Oppure potrebbe essere stato fermato da un falso positivo al tampone.

Non hanno aggiunto altro, per cui non si sa perché Rudy era in collegamento. Può aver fatto un tampone rapito che è risultato positivo e invece il molecolare ha dato esito negativo. O magari il Covid non c’entra davvero niente, magari Rudy non ha partecipato alla registrazione di venerdì pomeriggio per motivi totalmente diversi. Forse era influenzato, stava poco bene e ha preferito rimanere a casa. Oppure dietro ci sono motivi personali che gli hanno impedito di partecipare alla puntata.

Ciò che è sicuro è che Zerbi non ha il Covid e che sta bene, almeno questo è sembrato nel corso della puntata. Non ha neanche perso la sua ironia, infatti ha detto che Arisa sarebbe stata felice della sua assenza e che un po’ di lontananza non potrà che fare bene al loro rapporto. Assente in studio sì, ma i battibecchi non sono mancati insomma.