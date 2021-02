Amici 20, Raffaele massacra Zerbi: volano paroloni, anche Ibla contro

Dopo l’ennesimo scontro nella puntata di sabato, il cantante ha avuto un duro sfogo contro l’insegnante in casetta e sembra intenzionato a non avere più chiarimenti

Tra Raffaele e Rudy Zerbi ad Amici 20 è guerra ormai. Il professore ha cominciato una battaglia personale contro l’allievo di Arisa nel tentativo di evidenziare quali sono, secondo lui, i punti deboli da migliorare. Tuttavia a volte Zerbi potrebbe esagerare, secondo una parte del pubblico e secondo Arisa soprattutto. Ma anche Raffaele sembra non essere contento degli ultimi avvenimenti, tanto che ha avuto un durissimo sfogo contro l’insegnante in casetta. Nel daytime di oggi hanno mostrato infatti un momento in cui Raffaele si è sfogato su quanto è successo in puntata. Il momento risale proprio al dopo registrazione, vedendo gli abiti indossati nello sfogo in veranda.

Raffaele si stava confrontando con Ibla, che poi pare si sia aggiunta all’attacco seppure lo abbia fatto con termini diversi. Nell’ultima puntata Rudy ha chiesto una ulteriore esibizione a fine puntata a Raffaele per poi descrivere quali sono stati gli errori secondo lui. Arisa ha chiesto a Raffaele se aveva voglia di cantare e lui ha detto di sì. Ma forse non sapeva a cosa stava andando incontro, o forse sì. Vedendo che Zerbi è partito di nuovo all’attacco contro di lui, dopo che è successo pure nelle puntate precedenti, Raffaele non ha retto. Il suo è stato uno sfogo pesante, che forse a Rudy non piacerà molto. Queste sono state le parole di Raffaele:

“Zerbi è subdolo e meschino. L’altra volta si è alzato e io non ho detto niente, perché sono stato educato in questo modo dai miei genitori. Mi è passata questa cosa, l’ho pure giustificata. Pensavo che c’era del bene in fondo, evidentemente invece non c’è”

Quando c’è stato l’episodio in cui Zerbi si è alzato dalla cattedra i due poi si sono confrontati e Rudy aveva spiegato a Raffaele che i suoi interventi erano mirati a migliorarlo. Che vorrebbe vederlo andare oltre il bel canto, esprimere altro che sia l’intonazione insomma. Evidentemente il giovane allievo di Amici 20 ha pensato che quel confronto servisse a mettere un punto tra loro, non si aspettava questo nuovo attacco. Adesso non ha più intenzione di giustificare l’insegnante, ha aggiunto nello sfogo, e non accetterà eventuali confronti.

Raffaele e Ibla si sono ritrovati insieme anche sul divano poco dopo. Ed è qui che anche Ibla ha mostrato di non essere felice di ciò che è successo in puntata. Zerbi infatti ha contestato la sua interpretazione del brano Don Raffae’ di Fabrizio De André. Sul divano, Ibla ha ironizzato su questo intervento del suo professore: “Rudy, vienimi a raccontare Don Raffae’“. Come reagirà Zerbi a tutto questo?