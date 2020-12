Selvaggia Lucarelli dopo il decreto di Natale: “Regalo figlio di 15 anni”

È un periodo difficile per l’Italia come per tutto il mondo ma il nuovo Dpcm di Conte ha, ancora una volta, fatto discutere. I nuovi provvedimenti, infatti, evidenziano alcune incongruenze e difficoltà di applicazione. Un esempio è quello che vede possibili gli spostamenti sotto Natale solo per due persone persone appartenenti allo stesso nucleo familiare per andare a far visita ai congiunti, con deroga per chi è minore di 14 anni.

Selvaggia Lucarelli, a tal proposito, non ci ha pensato due volte e, mani sulla tastiera, ha detto la sua ironizzando, come suo solito, sulla questione. Infatti ha scritto: “Regalo figlio di 15 anni, tenuto bene”. La giornalista ha così voluto porsi il problema che la riguarderà fra qualche giorno scherzando sulla situazione. Ha infatti un figlio, Leon, di 15.

La frase è stata riportata sia su Instagram che su Twitter. In molte occasioni Selvaggia aveva parlato del figlio e di come quest’ultimo fosse in piena crisi adolescenziale, con poca voglia di stare in famiglia e preferendo di gran lunga il tempo con gli amici e la fidanzata.

In ogni caso, la Lucarelli, seppure facendosi un’amara risata, ha voluto presentare un problema reale che accomuna tante famiglie e genitori.

Regalo figlio di 15 anni, tenuto bene. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 18, 2020

Selvaggia Lucarelli, la battuta su Fedez in merito a Sanremo

Selvaggia Lucarelli si è sempre distinta non solo per la sua schiettezza ma soprattutto per il suo modo di fare. Quell’ironia pungente che le permette spesso di dire la propria ma di farlo con ironia, andando a toccare il punto principale della questione di cui si sta trattando.

E allo stesso tempo, proprio in questi giorni, è tornata a far parlare di sé proprio per la frecciatina rivolta a Fedez per quanto riguarda la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Qualche giorno fa infatti, dopo la presentazione di giovedì dei 26 Big che canteranno sul palco dell’Ariston e l’esclusione di Morgan dalla gara, ha provocato il rapper suggerendogli di lasciare il posto a Marco Castoldi.

Qualche settimana prima invece aveva detto la sua sulla battuta di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa rivolta a Wanda Nara in merito ad uno scatto che la vedeva nuda su un cavallo.