Sanremo, Selvaggia Lucarelli contro Fedez: “Ora lascia il posto a Morgan”

Ieri sera su Rai 1 si è tenuto Sanremo Giovani. E Selvaggi Lucarelli non ha mancato di provocare con la sua ironia il rapper che è stato ultimamente sotto i riflettori proprio per il suo impegno attivo nel sociale. La giornalista ha pubblicato su Instagram un post in cui ha chiesto pubblicamente a Fedez di fare beneficienza anche stavolta.

Durante la serata di Sanremo Giovani Amadeus ha presentato i 26 Big in gara. Tra questi, a conferma di quanto trapelato negli ultimi giorni, c’è anche Fedez. La sua partecipazione al Festival con Francesca Michielin è stata ben accolta da molti ma Selvaggia Lucarelli non ha esitato a lanciare una delle sue frecciatine.

Infatti, la 71esima edizione del Festival di Sanremo pare sia nata sotto il segno dello scontro. Prima quello con Morgan, poi quello con Bruno Vespa, dopo il suo sfogo a Porta a Porta per il ritardo della messa in onda del suo programma per far spazio a quella del direttore artistico dell’evento. Insomma, Amadeus sta già facendo parlare di sé senza essere ancora salito sul palco dell’Ariston.

E a mettere pepe su quanto sta accadendo in queste ore è arrivata anche la battuta di Selvaggia Lucarelli a Fedez. Il post pubblicato su Instagram è chiaro e recita: “Allora adesso se è tanto capace di fare beneficenza Fedez regala la sua partecipazione a Sanremo a Morgan. Vojo vedè”.

Ovviamente il riferimento ruota intorno alla polemica di Morgan sulla sua esclusione dal Festival di Sanremo e sul fatto che invece il rapper è stato nuovamente preso di mira per le sue ultime opere di beneficienza.

Fedez, le polemiche sulla beneficienza dell’artista

I gesti di beneficienza di Fedez ultimamente sono nella bocca di tutti, non solo in quella di Selvaggia Lucarelli. Dopo la diatriba con Fabio Volo, che ha lanciato la frecciata al rapper domandandosi se le opere di bene non si facessero in silenzio, qualche giorno fa è spuntata anche quella con il Codacons.

Sembra che tra l’associazione e il cantante non possa esserci pace. Infatti, non poco tempo fa si era chiusa una vicenda processuale proprio con quest’ultima. Eppure il Codacons ha voluto procedere contro Fedez anche per il suo ultimo gesto. Quello che lo ha visto in versione Babbo Natale a consegnare in giro per Milano con la sua Lamborghini dei pacchetti contenenti la somma di 1000 euro a cinque persone bisognose.

Il Codacons ha infatti definito il gesto di Fedez “pseudo-beneficienza”. Per l’associazione l’artista è reo di aver fatto pubblicità occulta al noto marchio di auto. Di conseguenza, ha richiesto per lui all’Antitrust l’apertura di un procedimento sul caso; e alla Polizia Postale di oscurare le pagine di web e social network che mostrano il fatto.