Fedez, nuova denuncia del Codacons: “Pseudo beneficienza”. Il caso

Il gesto di beneficienza del rapper, fatto in questi giorni, non ha ottenuto il benestare dell’associazione, che ha agito contro di lui

È ancora guerra aperta tra Fedez e il Codacons. Finita una battaglia se ne inizia un’altra. Ebbene sembra che il rapper per l’associazione non ne azzecchi neanche una. Infatti, il gesto di beneficienza che in questi giorni ha fatto felice alcuni utenti, non ha soddisfatto degli altri. Tra cui proprio il Codacons.

Ma andiamo per ordine. Il marito di Chiara Ferragni ha devoluto in beneficienza guidando la sua Lamborghini per le strade di Milano dei pacchetti di denaro pari a 1000 euro ciascuno. I soldi erano stati donati dai suoi fan su Twitch, la piattaforma di livestreaming di Amazon che il rapper è solito usare. Il tutto è stato consegnato a cinque rappresentanti di altrettante categorie scelte dai follower del canale di Fedez.

Fedez si è dunque trasformato in un vero e proprio Babbo Natale. Ultimamente il cantante ha molto a cuore le opere di bene. Tanto che negli ultimi mesi era stato impegnato anche sul versante di Scena Unita, il progetto che ha aiutato e sta aiutando i lavoratori dello spettacolo messi in crisi dalla pandemia in atto.

Eppure in questo periodo le critiche che hanno investito Fedez non sono mancate. Dopo quelle di Fabio Volo, che ha contestato la pubblicità del cantante per la sua iniziativa, arrivano quelle del Codacons che si spinge un po’ più in là.

Fedez, il Codacons lo denuncia

Come riporta Adnkronos, il Codacons ha denunciato Fedez per presunta pubblicità occulta al marchio Lamborghini. L’associazione ha presentato un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza chiedendo di aprire un procedimento nei confronti del rapper.

Il Codacons lo ha così accusato di aver avviato un’ implicita campagna pubblicitaria a favore di un marchio noto come quello di Lamborghini. Fedez infatti, con il suo gesto definito dall’associazione di “pseudo-beneficienza”, sarebbe venuto meno alle norme vigenti che vietano espressamente la pubblicità occulta.

Infatti, il video del rapper mentre consegnava i pacchetti regalo in auto avrebbe fatto il giro di tutte le piattaforme social. Ecco le parole del Codacons riportate da Adnkronos.

“In questi giorni siamo stati sommersi dalle richieste di utenti che non hanno gradito l’iniziativa di Fedez che, oltre a sembrare una operazione di marketing autopromozionale più che un’opera di solidarietà, potrebbe aver realizzato l’illecito di pubblicità occulta ad un noto marchio automobilistico”.

L’associazione ha inoltre aggiunto:

“Le norme vigenti vietano espressamente la fattispecie di pubblicità occulta, anche con riferimento al web o ai social network, quando questa occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Inoltre il Codacons ha anche spiegato che Fedez non è l’unico di questi tempi ad essersi macchiato di una tale colpa. Infatti molti influencer e personaggi famosi “sfoggiano borse con la marca bene in vista o piatti in ristoranti di lusso, senza avvisare gli utenti della natura commerciale delle immagini pubblicate”.

Il Codacons, in conclusione, ha chiesto all’Antitrust l’apertura di un procedimento sul caso; e alla Polizia Postale di oscurare le pagine di web e social network che mostrano la “pseudo-operazione di beneficenza” del cantante.