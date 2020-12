Wanda Nara, Littizzetto: “Jolanda prensile”. È guerra con la Lucarelli

Il web imperversa. Nella puntata di ieri 6 dicembre A Che Tempo che Fa la comica si è lasciata andare a della piccante ironia sulla showgirl argenti. La giornalista non ha perso occasione per ribattere

Nella puntata di ieri 6 novembre a Che Tempo Che fa Luciana Littizzetto, come al solito, si è distinta per le sue battute satiriche. La comica non perde mai occasione per fare ironia su attualità e accadimenti succosi che si sono presentati durante la settimana. Stavolta però le battute della Littizzetto non sono state ben accolte.

Il web si è decisamente scatenato su alcune frasi pronunciate da Lucianina. Come ogni domenica la comica di Rai 3 ha cercato di rendere più leggero la domenica sera dei telespettatori italiani. Tuttavia, non è andato proprio tutto come ci si aspettava. E più che alleggerire l’atmosfera circostante, la Littizzetto, a quanto sembra facendo un giro sui social, è riuscita solo ad appesantirla.

Ciò che ha sollevato polemica è stata una battuta giudicata da molti infelice su Wanda Nara. Luciana Littizzetto ha fatto riferimento a una foto pubblicata dalla moglie del calciatore Mauro Icardi. Nello scatto in bianco e nero la showgirl argentina ha posato nuda sopra un cavallo. Luciana Littizzetto non ha perso tempo per ironizzare sulla questione e ha scherzato: “Chissà dove è finito il pomello della sella. Lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”.

In molti hanno avuto da ridire sulla battuta considerata scomoda e inopportuna. E, di fatto, il web si è diviso. C’è chi si è appellato al disgusto della battuta. Infatti, alcuni hanno ritenuto sconveniente che una donna ne attaccasse un’altra, soprattutto contestualizzando l’ironia in ambito sessuale. Altri hanno commentato che se le stesse parole fossero state pronunciate da un uomo probabilmente sarebbe stato radiato immediatamente.

C’è anche chi però ha difeso la comica. Infatti, alcuni hanno anche sottolineato un ingigantimento della cosa evidenziando che il sessismo con la satira poco c’entra. E altri ancora hanno scherzato dicendo che effettivamente lo scatto di Wanda Nara potrebbe essere alquanto discutibile. C’è chi si è anche scagliato contro la showgirl, ormai anch’essa al centro della polemica. Molti hanno infatti ritenuto molto più dannoso quanto pubblicato dalla Nara sui social piuttosto che le battute di Luciana Littizzetto.

Tra le tante cose, una a cui sicuramente la satira della comica non è piaciuta è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista, quando c’è da dire la propria non si tira mai indietro. Anche in questo caso ha colto la palla al balzo per commentare l’ulteriore “scivolone” della Rai. Infatti, il Servizio Pubblico in queste settimane era già stato fortemente criticato per quanto accaduto a Detto Fatto con il siparietto di Emily Angelillo su “Come fare la spesa con i tacchi”.

La Lucarelli non si è spesa in complimenti e, dopo aver ripubblicato lo scatto di Wanda Nara sul suo profilo Twitter, ha sottolineato ironicamente la facilità e la velocità con cui la Littizzetto sia passata da un argomento a un altro, anch’esso discutibile. Qui sotto il post.

Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

Sicuramente Luciana Littizzetto è sempre stato un personaggio che ha diviso il pubblico italiano. Chissà se in questo caso ribatterà ai commenti della Lucarelli e risponderà alle polemiche che si sono sollevate oppure se preferirà tacere e lasciar cadere la cosa.