Detto Fatto, il tutorial sulla spesa fa scalpore: accuse anche dall’estero

Il tutorial di Detto Fatto su come fare la spesa ha generato indignazione sul web. Il programma, condotto da Bianca Guaccero, su Rai 2 ha scelto di dedicare uno spazio ai consigli sul comportamento che una donna potrebbe tenere all’interno di un supermercato per attirare l’attenzione. A rappresentare il tutorial, andato in onda ieri 24 novembre 2020, ci ha pensato la pole dancer Emily Angelillo, che ha spiegato nel dettaglio come posizionare le mani per muoversi tra i vari scaffali e tantissimi altri dettagli. In particolare, ha fatto notare al pubblico come una donna dovrebbe afferrare il carrello della spesa, come passeggiare sui tacchi tra una corsia e l’altra, come prendere i prodotti sugli scaffali più alti per far risaltare le proprie curve. Non solo, ha anche mostrato come prendere un prodotto caduto a terra. C’è stato spazio anche per il ballo finale della Angelillo con il carrello. Di fronte a queste scenette, il pubblico ha reagito veramente molto male!

Il web sta dando vita a una vera e propria polemica contro la trasmissione, in onda su Rai Due, con parole abbastanza negative. In particolare, molti sono convinti che la scena in questione sia stata davvero “squallida”. È, pertanto, nata unabufera contro il programma, che a detta dei telespettatori avrebbe fatto passare la donna come un oggetto da vetrina. A creare indignazione sono stati i passaggi provocanti che la pole dancer ha eseguito, tra pose sensuali e sguardi ammiccanti. Il web accusa il programma di aver creato un momento diseducativo, tenendo conto che oggi, 25 novembre, è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Ma la bufera non è scoppiata solo in Italia, infatti arrivano commenti pieni di indignazione anche dall’estero. Ora c’è un punto interrogativo su quale tipo di messaggio avrebbe voluto far passare il programma. Molti utenti si chiedono come mai la trasmissione abbia voluto mostrare questa immagine della figura femminile al supermercato. Il ballo provocante di Emily Angelillo non ha sicuramente generato il risultato che probabilmente la produzione e la conduttrice avrebbero voluto vedere. Come risponderà a queste accuse così forti Bianca Guaccero? Sempre se lo farà, non resta che attendere. Proprio in questi giorni, è stata duramente attaccata da Giovanni Ciacci!