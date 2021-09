Sara Scaperrotta mamma con l’alloro (foto): in che cosa si è laureata

Sara Scaperrotta si è laureata: l’ex compagna di Nicolò Zaniolo, che è diventata mamma a fine luglio 2021, nelle scorse ore ha conseguito il titolo accademico, concludendo il ciclo di studi in Scienze della Moda e del Costume. La giovane influencer classe 1998 ha frequentato l’Ateneo La Sapienza, che ha sede a Roma. Gioia e soddisfazione per Sara, che ha divulgato alcune fotografie dell’evento sul suo seguitissimo profilo Instagram che conta quasi 169mila ‘seguaci’.

“Felicità”, ha scritto la ragazza a corredo degli scatti social in cui si è immortalata con l’immancabile corona d’alloro. Presente anche Tommaso, tenuto tra le braccia. Trattasi del figlio avuto da Nicolò Zaniolo. Pronta la reazione di numerosi suoi fan, che hanno fatto piovere una cascata di commenti di congratulazioni e complimenti.

Nessuna traccia invece di Nicolò Zaniolo, almeno sui social. Tra coloro che hanno speso un pensiero per la Scaperrotta non figura l’atleta in forza al club giallorosso. Però, c’è da sottolineare che il calciatore nelle scorse ore ha deciso di abbandonare Instagram: una scelta scaturita dalla volontà di eliminare qualsivoglia distrazione esterna al rettangolo verde. Nicolò vuole infatti concentrare ogni sua energia per migliorare le sue prestazioni in campo e per recuperare al cento per cento dal brutto infortunio da cui è reduce.

Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo, relazione finita mentre lei era incinta

Il naufragio della love story tra Sara e Nicolò è stato oggetto di parecchia attenzione mediatica. Il calciatore ha troncato con la ragazza mentre lei era in dolce attesa del loro figlio. Ne è seguito anche un rovente botta e risposta tra i familiari, con dichiarazioni pesanti.

Nei giorni in cui è nato Tommaso, la Scaperrotta ha sostenuto che lungo tutta la gravidanza l’ex compagno è stato assente, augurandosi che avrebbe garantito maggiore presenza al bimbo dopo la sua venuta alla luce. Dopodiché, sulla situazione genitoriale dell’atleta giallorosso è calato il silenzio.

Oggi Zaniolo è tornato ad allenarsi e a giocare per la squadra guidata da José Mourinho mentre Sara ha raggiunto l’importante traguardo della laurea.