Zaniolo via da Instagram, Madalina Ghenea va all’università: scelte e motivi

Nicolò Zaniolo lascia Instagram, Madalina Ghenea si iscrive all’università. I due sono stati chiacchieratissimi dal gossip del Bel Paese nei mesi scorsi per via di un flirt che si è sciolto come neve al sole, rapidissimamente. Era il periodo in cui il calciatore della Roma finì al centro della cronaca rosa in quanto si seppe che aveva lasciato Sara Scaperrotta, che aspettava un figlio proprio da lui (il bebè è poi nato a fine luglio 2021 ed è stato chiamato Tommaso). La modella rumena si affrettò a dire che con l’atleta ci fu solo una bella amicizia e nulla più.

Ma perché Zaniolo ha di nuovo abbandonato i social (non è la prima volta che accade)? Fonti vicino al calciatore, come ha reso noto Il Corriere dello Sport, fanno sapere che in questo momento la stella giallorossa vuole concentrarsi anima e corpo per tornare in formissima, visto che è reduce da un brutto infortunio.

L’avvio del Campionato di Serie A non è stato entusiasmante per Nicolò. Tutto normale se si considera il lungo stop che ha dovuto affrontare prima di infilarsi nuovamente gli scarpini. Per tornare a splendere sul rettangolo verde c’è da lavorare duro ed è meglio non avere distrazioni di alcun tipo. Da qui la scelta di salutare Instagram (chissà se e quando rispunterà sulla piattaforma).

Madalina Ghenea approfondisce gli studi: l’annuncio dell’Ateneo

Capitolo Madalina Ghenea: la modella 34enne ha deciso di approfondire i suoi studi, iscrivendosi all’Università per stranieri di Perugia. L’annuncio è stato dato proprio dall’Ateneo, che ha voluto informare le altre matricole del fatto che anche una vip ha scelto di cimentarsi nelle materie umanistiche.

Nella fattispecie, l’Università in questione ha reso noto che la modella rumena si è iscritta ad un corso di laurea di lingua e cultura italiana. Con la terra umbra la Ghenea ha un forte legame. Infatti ha fatto la madrina in due prestigiose manifestazioni culturali lungo la sua carriera: il Love Film Festival e l’Umbria Cinema Festival.

Oltre ad aver preso la strada della passerella, Madalina ha anche imboccato la via della recitazione, prendendo parte a diversi film tra cui ‘Youth – La giovinezza’. In quest’occasione è stata diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino.