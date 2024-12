Blasi vs Bocchi, Ferragni sobria: quanto costa il Natale delle vip?

Eccoci giunti al periodo più magico dell’anno. Il Natale fa tornare tutti un po’ bambini e ci permette di sognare e di scordarci dei problemi per qualche giorno. Così anche le nostre amate vip non perdono l’occasione di decorare la casa a tema natalizio. A differenza nostra, però, queste giovani donne hanno chiamato il servizio di decorazioni a domicilio. Una di queste, per esempio, è Ilary Blasi. L’ex moglie del Pupone ha deciso di far brillare la casa per questo Natale ed ha contattato un prestigioso vivaio di Roma sud per farlo. L’albero è posto al centro di un salone ed è colmo di tante piccoli luci e di decorazioni sui toni del verde. Il risultato? E’ un albero davvero luminoso e la Blasi non ha perso l’occasione di mostrarlo sui social.

Ma la domanda sorge spontanea: l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi quanto avrà pagato per questo sfavillante albero natalizio? Non è dato saperlo ma c’è anche la possibilità che la Blasi non abbia sborsato un centesimo dal momento che nelle storie pubblicate ha mostrato il nome del vivaio che lo ha realizzato. Insomma l’albero di Ilary Blasi sembra rispondere a tono all’altrettanto decoratissimo albero realizzato in casa Totti-Bocchi. Vi ricordate che Noemi Bocchi aveva richiesto tramite social un aiuto per realizzare un albero che fosse super stupendissimo? Dobbiamo ammettere che è riuscita nell’intento. Ma non sono state, neanche in questo caso, le mani del Pupone a faticare. Anche la Bocchi si è avvalsa di un’azienda che realizza decorazioni natalizie a domicilio (Bocchi-Totti: la strana richiesta di lei sui social rivela l’amara realtà).

Blasi, Ferragni, De Lellis: quando il Natale è lusso

Proseguendo su questo filone di alberi sfavillanti non possiamo non citare Chiara Ferragni. Come ogni anno l’influencer si fa decorare la casa da ditte specializzate. Ed ogni anno il tema e le decorazioni cambiano. Quest’anno, forse per la prima volta, la Ferragni è stata più classica. Sarà forse merito dell’assenza di Fedez? Non lo sappiamo ma sicuramente Chiara Ferragni deve dimostrare al nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera una certa sobrietà. Pare infatti che la famiglia di lui non gradisca gli eccessi. Caso analogo successe proprio a Giulia De Lellis con il suo ex Carlo Beretta. Anche in quel caso la famiglia di lui non gradiva particolarmente la De Lellis. Tanto che, alla fine, i due si lasciarono.

Ora però Giulia ha ritrovato il sorriso grazie a Tony Effe ed è quindi libera di festeggiare il Natale come meglio crede. L’albero di Natale della De Lellis ricorda gli alberi di una volta. Semplice con tante lucine che richiamano l’atmosfera magica. Insomma le nostre vip si stanno dando parecchio da fare per queste festività natalizie. Chissà se, dopo l’epifania, qualcuna di loro porterà con sé la cicogna? Noi iniziamo a scommettere…