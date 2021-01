Sanremo 2021, svelati i nomi delle 10 co-conduttrici: ecco chi sono

Grandi novità per Sanremo 2021. Il Corriere della sera ha svelato in anteprima quali saranno le dieci donne che accompagneranno Amadeus lungo le cinque serate della kermesse canora. Conduttrici, attrici e cantanti: dopo Elodie e Matilda De Angelis, il direttore artistico ha puntato su personaggi particolarmente apprezzati dal pubblico italiano.

Due donne per ogni serata del Festival che si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021. Accanto ad Amadeus saranno 10 le co-conduttrici che illumineranno Sanremo 2021. Attrici, conduttrici e qualche volto già visto lo scorso anno. Oltre alla cantante Elodie e all’attrice Matilda De Angelis, il sito del Corriere della sera anticipa i nomi delle restanti 8 dame.

A grande richiesta arrivano Miriam Leone e Vanessa Incontrada. La prima era stata osannata dal web e voluta a gran voce soprattutto dopo l’ultima apparizione durante lo spettacolo di Capodanno con Roberto Bolle, Balla con me. L’ex Miss Italia è molto apprezzata in Italia e all’estero e Sanremo 2021 le donerà di certo la consacrazione definitiva.

Quello della Incontrada è un nome che è stato fatto più volte in questi ultimi anni del Festival. Finalmente la vedremo sul palco dell’Ariston dopo i numerosi successi da attrice e da conduttrice televisiva di importanti programmi, tra cui i Music Awards, al fianco di Carlo Conti.

Poi ancora, ritroveremo, dopo la co-conduzione dello scorso anno, Georgina Rodriguez, compagna del campione della Juventus, Cristiano Ronaldo, e Diletta Leotta.

La conduttrice sportiva, particolarmente al centro del gossip in questi giorni per via di un presunto flirt con l’attore turco Can Yaman, tornerà anche per la 71° edizione del Festival di Sanremo. Lo scorso anno fece particolarmente discutere il suo monologo sulla bellezza, ma il successo di pubblico da parte della Leotta pare essere cresciuto notevolmente.

Altre new entry saranno l’attrice Matilde Gioli, una delle protagoniste della fiction rivelazione dell’anno 2020, Doc – Nelle tue mani e la top model Mariacarla Boscono, presunto flirt di Stefano De Martino qualche mese fa.

Novità assoluta sarà la presenza di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Quello a Sanremo 2021 sarà al suo debutto in una prima serata televisiva. Nei mesi scorsi girava voce di una sua possibile partecipazione al Festival in qualità di conduttrice, ma fino all’ultimo Amadeus aveva lasciato in sospeso la questione.

Una svolta decisamente inedita: vedremo come la coppia deciderà di interpretare il proprio ruolo sul palco. Infine, a Sanremo 2021 presenzierà anche un’altra donna del calcio, Alice Campello, moglie del bomber juventino Alvaro Morata.

Niente di fatto, invece, per altre due donne di cui si era parlato negli ultimi tempi: Anna Tatangelo e Elettra Lamborghini. Tra gli uomini, oltre a Rosario Fiorello, fino ad ora rimane ufficiale la presenza del calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic e del cantante Achille Lauro.