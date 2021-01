Giovanna Civitillo verso Sanremo 2021 al fianco del marito Amadeus

By

Secondo un’indiscrezione l’ex ballerina dell’Eredità potrebbe entrare a far parte del cast del Festival e salire sul palco dell’Ariston durante una delle cinque serate

Mancano poco meno di due mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2021 e già da qualche settimana sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni in merito a personaggi che potrebbero accompagnare Amadeus durante le cinque serate all’Ariston.

Ciò che è certo, come hanno confermato il direttore artistico e il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, è che sul palco vedremo il campione del Milan, Zlatan Ibrahimovic, Elodie e Achille Lauro. L’attaccante affiancherà Amadeus durante tutte e cinque le serate e sarà un co-conduttore a tutti gli effetti, insieme a Fiorello. Il poliedrico Lauro invece presenterà ogni sera un quadro diverso. Mentre, la cantante romana, salirà sul palco dell’Ariston solo per una sera.

Anche quest’anno, quindi, vedremo la stessa staffetta di donne a cui Amadeus ci ha abituato anche lo scorso anno. Una co-conduttrice diversa per ogni serata e tra queste, proprio oggi, è venuto fuori il nome di una persona molto vicina al direttore artistico del Festival.

Giovanna Civitillo affiancherà il marito sul palco dell’Ariston? L’indiscrezione

Secondo un’indiscrezione pubblicata da TvBlog, sembrerebbe farsi strada la possibilità di vedere Giovanna Civitillo sul palco di Sanremo 2021. L’ex ballerina dell’Eredità famosa per la sua “scossa”, quest’anno potrebbe quindi affiancare il marito lungo una delle serate.

Diversamente da quanto accaduto lo scorso anno quando la Civitillo aveva deciso di assumere un ruolo più defilato, facendo da inviata speciale nel dietro le quinte del Festival per La vita in diretta. Una scelta apprezzabile visto il carico di responsabilità che il marito avrebbe dovuto affrontare durante il suo primo Sanremo.

Quest’anno invece, la possibilità di vederla all’Ariston si fa concreta. Visto il grande successo dello scorso anno, il direttore artistico si troverà di certo più a suo agio nel ruolo di conduttore e per questo motivo si potrà sentire più libero di invitare sul palco la moglie in qualità di co-conduttrice per una sera (o più?).

Vedremo come si evolverà la situazione e se l’indiscrezione verrà confermata dai diretti interessati. Non ci resta che attendere.