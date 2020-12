Sanremo 2021: Elodie co-conduttrice, Ibrahimovic e Lauro ospiti fissi

Al Festival di Sanremo 2021 saliranno sul palco dell’Ariston, per affiancare Amadeus, Achille Lauro, Elodie e Zlatan Ibrahimovic. A dare la conferma ufficiale sulla loro presenza nelle cinque puntate che andranno in onda il prossimo anno ci pensa proprio Amadeus. Il conduttore e il direttore artistico del Festival, durante la conferenza stampa di presentazione della trasmissione L’anno che verrà, rende tali notizie ufficiali. Dopo le varie indiscrezioni uscite fuori nei giorni scorsi, arriva l’ufficialità sulla presenza di Elodie, ma non in qualità di cantante. Aveva preso parte alla gara dell’anno scorso con il brano Andromeda. Stavolta, invece, sarà co-conduttrice per una sera. Non è la prima volta che accade: in passato Emma Marrone e Arisa hanno rivestito questo importante ruolo.

Scendendo nel dettaglio, Amadeus annuncia: “Elodie sarà con me, sarà una delle donne del Festival”. Dopo di che, fa presente che la cantante vanta un pubblico forte. Oltre ciò, fa notare che è una donna “bella, spiritosa, divertente, ironica”. Per quanto riguarda Achille Lauro, dichiara che sarà un ospite fisso. Il cantante, anche lui presente nella gara della scorsa edizione, mostrerà ogni sera un quadro diverso. Arriva poi l’annuncio su Ibrahimovic. Una grandissima sorpresa per i tifosi rosso neri che si ritroveranno sul piccolo schermo il calciatore, ma in altre vesti. Amadeus annuncia che l’attaccante svedese sarà un ospite fisso tutte le sere!

Pertanto, nel corso delle cinque puntate della nuova edizione del Festival, il pubblico ritroverà sul palco dell’Ariston anche Zlatan. Si tratta di un altro colpo pensato dal noto programma della musica italiana, come fa notare lo stesso Amadeus. Il conduttore ci tiene a precisare che, diventando un ospite fisso della trasmissione, non salterà comunque alcuna partita del Milan. Nel frattempo, si cerca di organizzare al meglio l’area dove verrà svolto il Festival. Il conduttore fa presente che tenteranno di renderlo il più tradizionale possibile, in quanto sia il pubblico che gli artisti ne sentirebbero la necessità.

Non avverrà in “un luogo vuoto”. Questo per Amadeus sarebbe “infattibile” quando si parla di musica. Per mettere in sicurezza tutti gli spettatori, si è pensato all’ipotesi nave per il pubblico. Aveva già confermato che questa idea non è poi così assurda. Ovviamente dovranno essere eseguiti tutti i protocolli sanitari. Il conduttore dichiara che dopo le feste si inizierà a formalizzare il tutto.