Sanremo 2021, pubblico su nave da crociera? Parla Amadeus: la verità

Il direttore artistico della prossima edizione parla delle novità in arrivo e spiega come stanno davvero le cose circa la possibilità di avere gente in platea nonostante il Covid

Il pubblico di Sanremo 2021 su una nave da crociera? Non è così assurda come idea. Nei giorni scorsi si è parlato di questa ipotesi, che non è piaciuta proprio a tutti. Eppure potrebbe succedere proprio questo: isolare un tot di persone, quattrocento al momento, e scongiurare il rischio di avere contagi tra il pubblico. Sanremo 2021 senza la platea piena di gente non è un’idea da prendere in considerazione secondo Amadeus, per cui anche se in numero ridotto il pubblico ci sarà. E per ora non è in ballo la possibilità di spostare ulteriormente il festival di un mese in avanti. Le date sono confermate nei primi giorni di marzo, ora come ora.

E proprio perché l’idea del pubblico in isolamento su una nave da crociera ha fatto discutere, la domanda è stata rivolta direttamente ad Amadeus. Il direttore artistico, che è per la seconda volta alla guida del Festival di Sanremo, è intervenuto ai microfoni di Radio Zeta per parlare della kermesse musicale. Il conduttore ha ribadito che il pubblico è fondamentale a Sanremo, anche perché altrimenti non sarebbe un segno di rinascita, come più volte è stata invece definita la prossima edizione del festival.

Amadeus ha quindi confermato l’ipotesi nave da crociera: “La teniamo assolutamente in considerazione”. Probabilmente molto dipenderà dall’andamento della pandemia e dei contagi, considerando anche l’arrivo del vaccino tanto atteso e desiderato. Insomma, c’è questa possibilità ma non è ancora certezza. Si vedrà. Amadeus ne ha approfittato per sottolineare la sua idea, ovvero che non può esserci festival senza pubblico. Per lui è fondamentale anche perché altrimenti sarebbe un “Sanremo sotto Covid”. E ha aggiunto:

“Bisogna organizzarsi bene per far sì che sia un pubblico sotto controllo, probabilmente sempre lo stesso. Va ripensata tutta la situazione”.

Se Amadeus sembrerebbe d’accordo con questa idea della nave da crociera, lo stesso non si può dire del sindaco della città di Sanremo. Il signor Alberto Biancheri ha fatto sapere attraverso il Secolo XIX che questa idea sarebbe “uno schiaffo alla città e alla sua economia”. Il primo cittadino ha intenzione di contattare le sedi Rai per capire la situazione e soprattutto se davvero si deciderà di optare per la crociera. Inutile dire che Biancheri spera che questa idea non vada in porto.