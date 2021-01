Can Yaman e Diletta Leotta: spunta una nuova prova del loro amore

È ufficialmente decollata la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta. I diretti interessati non si sono lasciati andare a dichiarazioni ufficiali ma i loro gesti valgono più di mille parole. L’ultimo è arrivato dal profilo Instagram dell’attore turco, mai come in questo periodo così attivo sui social network.

Nelle ultime ore il protagonista di Daydreamer ha condiviso uno scatto della sua valigia nera decorata con una scritta assai particolare. Una frase utilizzata proprio dalla conduttrice sportiva qualche giorno fa. “Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni”, ha fatto sapere Diletta sul suo account social.

Una frase dal duplice significato. Non era riferita solo al match calcistico tra Roma e Inter ma anche all’incontro galante con l’attore turco avvenuto proprio in quei giorni. La stessa frase è stata ora condivisa da Can che, seppur lontano, ci tiene a far sapere a tutti che Diletta è sempre nel suo cuore.

Dopo aver condiviso la stessa canzone su Instagram – Una notte a Napoli – ora Can Yaman e Diletta Leotta ci hanno tenuto a postare la stessa frase. Piccoli gesti che implicitamente confermano questa liaison alla quale più di qualcuno non crede.

Ma giorno dopo giorno Diletta e Can sembrano voler chiarire a tutti che il loro è un sentimento forte, sincero. Nelle ultime ore Yaman ha lasciato pure più di qualche like all’account Instagram di Ofelia, la madre della Leotta. È già tempo di presentazioni in famiglia?

Per il momento Can Yaman è rientrato in Turchia. Ma tornerà presto in Italia: nei prossimi giorni si trasferirà a Roma per studiare il copione di Sandokan. Le riprese della fiction cominceranno ufficialmente nella Capitale in estate. Un progetto molto importante per la carriera del 31enne.

A breve, inoltre, vedremo in tv lo spot che Can Yaman ha girato con Claudia Gerini sotto la direzione di Ferzan Ozpetek. Un lavoro di cui l’attore turco è molto orgoglioso. Intanto in Italia Mediaset continua a mandare in onda Daydreamer-Le ali del sogno mentre ha acquistato Bay Yanlis, un’altra serie tv con protagonista Can.