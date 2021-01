DayDreamer, niente cancellazione: ecco quando tornerà in onda

Buone notizie per i fan di Can Yaman, chiacchieratissimo in questi giorni per via del flirt con Diletta Leotta: DayDreamer – Le ali del sogno andrà in onda regolarmente giovedì 21 gennaio, in prima serata su Canale 5, a differenza di quanto è trapelato nei giorni scorsi in cui si è parlato della cancellazione della soap opera dal palinsesto della rete ammiraglia del Biscione.

A rivelarlo è Fanpage.it che sostiene, previa consultazione di fonti certe, che la fiction turca sarà trasmessa a partire dalle 21.30 circa il prossimo giovedì. Quindi nessuna sospensione, né sostituzione: sembrava che la cancellazione della soap dovesse lasciare il posto al film ‘L’ora legale’, con protagonisti Ficarra e Picone. Gli intrecci tra Sanem e Can, dunque, sono salvi e gli affezionati della serie potranno, almeno per il momento, continuare a goderne la visione sul piccolo schermo.

Can Yaman e Diletta Leotta, dove eravamo rimasti?

Nei giorni scorsi il nome della star turca ha riempito le pagine dei magazine rosa e dei siti di informazione del Bel Paese. La storia romantica intrapresa con Diletta Leotta è infatti rimbalzata in un amen ovunque sul web e sulla carta stampata. Nelle scorse ore la conduttrice di Dazn e l’attore hanno anche pubblicato delle Stories Instagram romantiche che spingono a pensare che il flirt non si è affatto consumato in fretta.

Indiscrezioni su una presunta love story tra Yaman e Diletta hanno iniziato a prendere piede la scorsa settimana. Alle voci si sono poi aggiunte le foto inequivocabili della rivista Chi, che ha certificato che in un hotel romano si sono consumati giorni di passione tra i due piccioncini. Si attendono dichiarazioni ufficiali da parte di Can e la siciliana, anche se, vista la nota riservatezza della star turca, non è detto che arrivino a breve (potrebbero anche non arrivare mai).

Nel frattempo le fan di Can Yaman storcono il naso, per nulla contente della storia in corso tra il loro idolo e la catanese: chissà perché non vedono di buon occhio la Leotta…