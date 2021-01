Daydreamer cancellata: non andrà più in onda il giovedì sera

Brutte notizie per i fan di Daydreamer. Mediaset ha sospeso di nuovo la programmazione della serie turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. L’ennesimo cambio in palinsesto a sette mesi dal debutto ufficiale in Italia. La prossima puntata non andrà dunque in onda giovedì 21 gennaio ma è slittata a data da destinarsi. Al suo posto ci sarà un film, più precisamente L’ora legale con Ficarra e Picone.

Il motivo di questa scelta è chiara: Daydreamer non ha soddisfatto le aspettative di Mediaset in termini di ascolti tv. Il passaggio in prima serata si è rivelato un vero e proprio flop. La puntata trasmessa lo scorso 7 gennaio non è andata oltre l’11% di share mentre quella del 14 gennaio è crollata al 9%. Ascolti troppo bassi per poter andare avanti. E così l’azienda ha optato per una nuova programmazione che, per ora, non è stata ancora annunciata.

Al momento in cui scriviamo, infatti, non è chiaro ancora quando rivedremo in televisione gli amati Can e Sanem. Di sicuro questo ennesimo cambiamento non rende felici i fan di Daydreamer, stanchi di repentini e assurdi cambi di programmazione. Seguire le puntate sta diventando sempre più difficile e per questo molti si affidano allo streaming, grazie alla piattaforma Mediasetplay.

Non è escluso che Daydreamer torni nel pomeriggio di Canale 5 nei prossimi mesi, magari appena finirà Il Segreto. Dopo la pausa dello scorso Natale la soap opera spagnola chiuderà per sempre i battenti entro la primavera. Al suo posto potrebbe essere rimpiazzata proprio da Daydreamer che in quella fascia oraria ha sempre ottenuto buoni risultati. Intanto Mediaset ha acquistato un’altra serie turca con protagonista Can Yaman: Bay Yanlis.

Secondo indiscrezioni questo nuovo telefilm – che vede come protagonista femminile Ozge Gurel, altra acclamata attrice turca già vista in Cherry Season e Bitter Sweet- dovrebbe andare in onda su Canale 5 in estate. Molto probabilmente al posto di Uomini e Donne, come è successo negli ultimi anni. Rispetto a Daydreamer sarà molto più breve e dovrebbe finire prima dell’inizio dell’autunno.