Daydreamer cast oggi: cosa fanno gli attori dopo la fine della serie

Non solo Can Yaman: tutte le novità professionali su alcuni interpreti della popolare serie turca

La serie televisiva Daydreamer – Le ali del sogno ha incantato il pubblico televisivo italiano, che oltre ad amare ed apprezzare i protagonisti della dizi turca, Can Yaman e Demet Ozdemir, ha avuto modo di rallegrarsi con gli altri attori del cast.

Forse non tutti sanno che le prime riprese della soap opera prodotta dalla Gold Film sono iniziate nel 2018 e finite nell’agosto dell’anno successivo. In Italia, purtroppo, Daydreamer – Le ali del sogno è stata messa in onda solo nel 2020, quindi con un gap temporale di quasi due anni.

Cos’è successo nel frattempo nella vita professione degli attori di Erkenci Kus? Cosa fanno gli attori oggi? Queste sono solo alcune delle domande che si pongono le numerosissime fan della dizi turca, che sta spopolando in mezzo mondo.

Dopo la fine di Daydreamer, Can Yaman è diventato il protagonista di una nuova dizi, sempre prodotta dalla Gold Film, Bay Yanlis (traduzione in italiano ‘L’uomo sbagliato’). Il 31enne, idolo delle fan italiane, ha impersonato il ruolo di un giovane ristoratore, donnaiolo e poco incline all’amore. Sul suo cammino incontrerà la giovane e sfortunata Ezgi (interpretata dalla bellissima attrice Ozge Gurel), che lo farà capitolare.

L’affascinante attore turco, però, non si è fermato solo alla recitazione. Nelle scorse settimane, infatti, è diventato anche protagonista del video gioco Pasha Fencer. Una novità che è stata accolta con grande entusiasmo dai fan della star turca, tanto da lasciare più di 450mila cuoricini al suo post di lancio su Instagram.

Ma non è tutto, perché proprio nei giorni scorsi, l’attore ha riservato un’altra gradita sorpresa ai suoi sostenitori. Con un annuncio a sorpresa su RTL 102.5, Can ha svelato che interpreterà il ruolo di Sandokan in una nuova serie televisiva prodotta da Lux Vide.

Anche per Demet le cose in quest’ultimo anno sono andate molto bene. La Sanem di Daydreamer è diventata la protagonista di una serie tv che sta avendo un grande successo in Turchia, Dogdugun ev Kaderindir. Storia ispirata al libro Camdaki Kiz e che vede come attore co-protagonista l’affascinante Ibrahim Celikkol.

Oltre Can Yaman, tre noti attori di Daydreamer hanno interpretato dei ruoli in Bay Yanlis. Di chi stiamo parlando? Della bella ex fidanzata di Can Divit, Polen (interpretata dall’attrice Kimya Gokce Aytac), di CeyCey (interpretato da Anil Celik) e dall’amica della mamma di Sanem (interpretata da Feri Baycu Guler).