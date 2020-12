Can Yaman sarà Sandokan nella nuova fiction con Luca Argentero

Can Yaman sarà protagonista della sua prima fiction italiana. Stiamo parlando di Sandokan, una delle serie più famose per la Rai grazie all’eccellente interpretazione di Kabir Bedi. L’annuncio è stato dato durante un’intervista a RTL 102.5. Il progetto è targato Lux Vide ma le riprese non sono ancora iniziate.

La storia che è tratta dai famosi romanzi di Emilio Salgari ha fatto da sempre sognare i telespettatori italiani ed ora si è pronti a girare una nuova versione della fiction. Accanto a Can Yaman ci sarà Luca Argentero, reduce dall’esperienza di Doc-Nelle tue mani. L’attore interpreterà il ruolo di Yanez, compagno di avventure di Sandokan. Mentre per quanto riguarda il personaggio di Lady Marianna Guillonk, ancora non si sa nulla di certo. Non è stato specificato neanche in quale rete andrà in onda la nuova fiction, se su Rai 1 o su Canale 5. Ciò che è sicuro è che si partirà da gennaio.

Durante l’intervista a Rtl 102.5 Can Yaman ha speso alcune parole sul lavoro che lo vedrà coinvolto in questi mesi:

“È un progetto nuovo. È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo”.

E poi ha continuato raccontando qualcosa di sé a chi ancora non lo conosce alla perfezione:

“Ho studiato giurisprudenza, ho fatto l’avvocato per 6 mesi e ho aperto uno studio con i miei soci ma appena ho iniziato la carriera di attore ho abbandonato la giurisprudenza. Ho studiato, ma ho scelto di fare l’attore.”

Can Yaman, nuova serie tv

Dopo aver vestito i panni del fotografo Can Divit nella seguita Daydreamer-La ali del sogno, che racconta le avventure e la storia d’amore tra il protagonista e Sanem Aydin, Yaman nelle reti italiane vestirà anche i panni di Ozgur Atasoy. Mediaset farà spazio nel suo palinsesto per la felicità delle fan per la nuova serie tv che porterà il titolo di Bay Yanlis.

Accanto a lui anche il ritorno di Ozge Gurel come cooprotagonista, già vista e conosciuta nella soap opera Bitter Sweet. Per quanto riguarda la trama Ozgur Atasoy è proprietario di un ristorante alla moda e in prima fila quando si tratta di divertirsi e di vita mondana ad Istanbul. Un giorno un giornalista scrive un articolo su di lui criticando il suo atteggiamento da donnaiolo. Un altro personaggio della serie tv, Atasoy, si troverà costretto a ricostruire la sua immagine e per farlo dovrà usare l’aiuto di una vicina di casa, molto sfortunata in amore.