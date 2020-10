Dopo Verissimo e Tv Sorrisi e Canzoni Can Yaman è stato intervistato anche dal settimanale Chi. L’attore turco ha rilasciato una lunga intervista nel numero in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020. Il tutto corredato da un bollente servizio fotografico, che mette in mostra tutto il fascino e la sensualità del protagonista di Bitter Sweet e Daydreamer. Come rivela un comunicato Mondadori, però, il 30enne ha richiesto espressamente ai fotografi di Alfonso Signorini di non ritoccare alcuna sua fotografia. Can vuole mostrarsi per quello che è realmente, senza alcun artificio. Un bel messaggio da parte di Yaman, sempre più amato in Italia ma anche in Spagna e in America Latina. Le donne sono letteralmente pazze di Can, che si gode questo successo travolgente senza montarsi troppo la testa. In seguito alla chiusura del suo ultimo progetto turco – il telefilm Bay Yanlis accanto all’amica Ozge Gurel – potrebbero aprirsi a tutti gli effetti le porte del mondo della televisione e del cinema italiano…

Intervista Can Yaman su Chi: le dichiarazioni dell’attore turco

“Non voglio alcun ritocco alle fotografie, lo pretendo come clausola contrattuale”, ha espressamente chiesto Can Yaman sul set del servizio fotografico per Chi, la rivista diretta da tempo da Alfonso Signorini. Nell’intervista per il giornale l’interprete di Instanbul ha ricordato la sua infanzia, ha raccontato diversi aneddoti e parlato di com’è cambiata la sua vita negli ultimi anni grazie al successo di alcune serie tv. “Ho studiato giurisprudenza e ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia. I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio. Abbiamo attraversato alti e bassi, ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, che è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la recitazione”, ha detto Can.

Can Yaman a Chi: felice del rapporto instaurato con le fan

Sul successo travolgente Can Yaman ha ribadito: “Per me è inspiegabile i miei fan sono la mia gioia, anche perché non mi seguono solo perché sono famoso, ma anche perché hanno capito che c’è qualcosa in più…”. L’interprete turco ha confidato di essere single e pronto ad una nuova relazione. È dunque alla ricerca di una donna che sappia conquistarlo anima e corpo. Per ora, però, nessun desiderio di famiglia: Can non pensa ancora a diventare padre. Nessun sogno per il futuro, ma la voglia di prendere la vita così come viene giorno dopo giorno. Nel frattempo nell’immediato futuro di Can c’è la partecipazione a C’è posta per te, dove è stato già ospite lo scorso anno. La puntata andrà in onda su Canale 5 a gennaio 2021. L’attore è in trattative pure per lavorare al prossimo film di ferzan Ozpetek.