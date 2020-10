Can Yaman a Verissimo: l’incontro con Ozpetek e la verità su Demet

Prima volta a Verissimo per Can Yaman, l’attore turco del momento grazie al successo delle serie tv Bitter Sweet e Daydreamer (attualmente in onda su Canale 5 ogni sabato e domenica pomeriggio). Il 30enne ha parlato con Silvia Toffanin di diversi argomenti: dal successo del momento all’affetto delle fan, senza dimenticare il legame con Ferzan Ozpetek e la presunta storia d’amore con Demet Ozdemir, collega in Daydreamer. Can ha inoltre ribadito di essere al momento single e che non pensa a diventare papà. Yaman preferisce vivere il presente, concentrato sull’oggi, senza pensare troppo al domani.

Cosa ha detto Can Yaman durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin

“Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto”, ha dichiarato Can Yaman a Verissimo, nella puntata in onda sabato 10 ottobre 2020. Il regista non ha mai nascosto il suo interesse per il giovane attore e un progetto potrebbe concretizzarsi già il prossimo anno, Coronavirus permettendo. Can ha poi voluto chiarire i suoi attuali rapporti con Demet Ozdemir, partner in Daydreamer. Per mesi si è vociferato di una presunta love story ma Can ha puntualizzato che c’è solo una bella amicizia. A detta di Yaman, la Ozdemir si è rivelata una collega straordinaria sul set.

Can Yaman non è fidanzato: il rapporto con Demet Ozdemir di Daydreamer

“Io e Demet siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme”, ha sottolineato Can Yaman a Verissimo. L’interprete turco ha confidato di essere single e pronto ad una nuova relazione. È dunque alla ricerca di una donna che sappia conquistarlo anima e corpo. Per ora, però, nessun desiderio di famiglia: Can non pensa ancora a diventare padre. Nessun sogno per il futuro, ma la voglia di prendere la vita così come viene giorno dopo giorno. “Non sogno molto, mi piace vivere il presente. Non mi fermo quasi mai a pensare alle cose, ai progetti. Vivo e agisco, la cosa bella di fare l’attore è che non sai mai quello che ti aspetta: mi piace molto lasciarmi sorprendere dagli eventi. Tre anni fa non avrei mai detto che sarei venuto qui oggi e invece è successo”, ha dichiarato.

Verissimo: dopo Can Yaman ci sarà l’intervista a Demet Ozdemir

Dopo Can Yaman, stando ad alcune voci di corridoio, pare che Silvia Toffanin ospiterà prossimamente a Verissimo Demet Ozdemir, protagonista femminile di Daydreamer. Molto probabilmente l’intervista all’affascinante turca verrà trasmessa nella puntata in onda sabato 17 ottobre. Can Yaman, invece, sarà protagonista della nuova edizione di C’è posta per te, dove ha già presenziato lo scorso anno. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda a gennaio 2021.