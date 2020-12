Can Yaman, i retroscena delle fan: “Oltre la bellezza c’è molto altro”

Le ragazze del Can Yaman Aslan hanno rivelato in esclusiva a GossipeTv alcuni inediti sul protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno.

Bello, affascinante, carismatico e sensuale. Di chi stiamo parlando? Di Can Yaman, il 31enne attore turco protagonista di Daydreamer – le ali del sogno, la soap opera che sta spopolando in Italia. GossipeTv ha raggiunto alcune sue fan, che ci hanno svelato in esclusiva alcuni lati inediti del divo.

L’attore turco più amato del mondo è osannato dalle sue fan, diventando un vero e proprio fenomeno sociale da quasi 8 milioni di followers su Instagram. Ma guai a considerarlo solo bello e basta. L’empatia con il pubblico unita al talento hanno fatto in modo che Can non solo conquistasse il successo, ma anche l’amore incondizionato di tante donne, giovani e meno giovani, di tutto il mondo.

Si chiamano fan, ma lui preferisce chiamarle le sue “ragazze“. Grazie a Primy, Camilla e Sabrina – autrici insieme a Loredana del sito Can Yaman Aslan – si è provato a spiegare la forza e la potenza di questo fenomeno mondiale. Una passione, la loro, nata grazie alla soap opera Bitter Sweet, dove hanno imparato a conoscere ed amare l’attore turco.

Il loro primo incontro è avvenuto a Nizza nel 2019, dove hanno atteso per ore all’aeroporto l’arrivo di Can, invitato al MIPCOM a Cannes. Questa occasione ha dato loro l’opportunità di conoscersi personalmente, ma anche di incontrare Yaman e parlare con lui con tranquillità.

Ma non è finita qui, perché l’amore per la star turca le ha portate a sentirsi anche dopo Nizza, quindi a promuovere diverse iniziative in nome del loro idolo, sottolineandone innanzitutto il lato umano. “Oltre alla bellezza di Can c’è molto altro” tengono a sottolineare Primy, Sabrina e Camilla.

Grazie a loro si apprende che la star turca è sensibile ad iniziative riguardanti la salute, l’ambiente, l’inquinamento a cui si aggiungono quelle per soggetti particolarmente bisognosi. Tematiche che hanno stimolato le tre amiche ad adottare un koala ed un leone, così come quella di piantare degli alberi nella foresta su Treedom.

Iniziative fatte nel pieno rispetto della volontà dell’attore di evitare inutili sprechi di denaro e disincentivare così la speculazione di terze parti sulla sua immagine. Le ragazze del Can Yaman Aslan ci hanno raccontato anche della grande umanità del loro beniamino.

Primy ha rivelato un episodio che sarebbe avvenuto a Madrid lo scorso anno. A causa del gran numero di fan presenti ad attendere Yaman, la situazione si era fatta caotica. La sicurezza aveva deciso quindi di portar via Can. Contravvenendo ai protocolli di sicurezza, l’attore si è però divincolato dalla security per andare ad abbracciare una ragazza disabile.

Cosa significa essere fan di Can Yaman? “Ci sono fan e fan” spiega Camilla, che prosegue dicendo che molte persone si limitano a vedere in Can solo i personaggi che ha interpretato. A conclusione del suo intervento la ragazza ha sottolineato che “La fan è colei che conosce ed apprezza Can al di là delle serie tv“.

Il rapporto con le altre fan non è sempre idilliaco. Ancora una volta a prendere la parola è Camilla, che tiene a precisare: “Noi ci dissociamo dai fanclub che ci sono in giro. Sosteniamo invece le fanpage che ci sono sui social“. No quindi ai fanclub non autorizzati dall’attore turco. Un plauso alle pagine social senza finalità di lucro che promuovono l’immagine della star.

Per Sabrina una questione spinosa da prendere in considerazione è anche la gelosia che possono avere gli altri attori nei confronti di Can Yaman. A suo avviso, infatti, non ci sarebbero al momento personaggi turchi così popolari ed amati quanto Can.

Primy, Camilla, Sabrina e Loredana dedicano buona parte della loro giornata all’inserimento delle ultime notizie riguardanti il protagonista di Daydreamer sul portale Can Yaman Aslan sito web che non ha alcuna finalità di lucro. Costante è anche il loro aggiornamento delle omonime fanpage su Twitter e Instagram.

Le notizie pubblicate sul loro portale sono il frutto di decisioni condivise, che riportano anche a quel senso di unitarietà e amicizia che lega ormai le quattro ragazze in maniera indissolubile. Così com’è indissolubile il loro amore per Can Yaman.