Daydreamer anticipazioni 13 dicembre: Can e Sanem sorpresi da Polen

Daydreamer – Le ali del sogno, la soap turca con protagonista Can Yaman, torna domenica 13 dicembre alle 16,20 circa con un nuovo imperdibile appuntamento. Mentre Can e Sanem provano a trovare la strada del dialogo frequentando una sorta di terapia di gruppo, alla Fikri Harika arriva una grande novità.

I nuovi clienti dell’agenzia vogliono come loro testimonial Osman. L’ormai ex macellaio del quartiere di Sanem e fidanzato di Leyla è molto apprezzato per la sua bellezza e per la sua straordinaria abilità sul set fotografico. Naturale, forte ma allo stesso tempo dolce e romantico, il fratello dell’amica del cuore di Sanem sembra aver fatto breccia nel cuore di tutti.

C’è una sola persona che sembri non apprezzare Osman. Non è un mistero, infatti, che Emre è geloso del fidanzato di Leyla. Il figlio minore di Aziz deve però mascherare la sua gelosia e cercare di mantenere dei rapporti civili per il bene di tutti.

Alla perfida Huma non sfugge l’assenza di Can. Decisa più che mai a scoprire cosa sta accadendo al figlio, mette alle strette Cey Cey. Il ragazzo si sa non riesce mai a tenere un segreto, quindi dopo qualche insistente domanda, rivela alla donna che sia Can che Sanem si trovano ad Agva per trascorrere qualche giorno in un piacevole hotel.

Ottenute le informazioni desiderate, Huma chiama subito Polen, a cui invia l’indirizzo dove si trova Can. L’ex fidanzata di Divit, infatti, vuole convincere Can ad accettare un lavoro come fotografo. Un modo per riprendere in mano la sua vecchia vita, ma soprattutto allontanarsi da Istanbul, quindi da Sanem.

Mentre Cey Cey è divorato dai sensi di colpa per aver rivelato il segreto di Sanem a Huma, Osman detta le sue condizioni per lavorare alla campagna pubblicitaria della Fikri Harika. Ormai il ragazzo è molto conosciuto ed è una star della tv. Ad Emre non piacciono i capricci da star di Osman.

Durante la riunione Emre è disposto a rinunciare alla collaborazione con Osman, ma Deren lo riporta alla ragionevolezza, ricordandogli che il cliente ha scelto come volto della campagna pubblicitaria proprio il fidanzato di Leyla, quindi è impossibile non addivenire ad un accordo con lui.

Grazie all’aiuto del coach Can e Sanem sembrano riavvicinarsi. Dopo una notte ricca di eventi inaspettati, i due protagonisti di Daydreamer si risvegliano abbracciati a letto. Sul più bello però vengono interrotti dall’arrivo inaspettato di Polen. Quest’ultima provoca un nuovo allontanamento tra il fotografo e la copywriter.

Per vedere come andrà a finire non rimane quindi che collegarsi domenica 13 dicembre alle 16,20 circa su Canale 5. In alternativa si può rivedere la puntata collegandosi al sito Mediaset Play.