Daydreamer in prima serata, La Pupa e il Secchione a gennaio: le date

Mediaset ha reso nota la prossima programmazione di Canale 5 per il 2021. Almeno per i primi mesi del nuovo anno. Oltre al grande ritorno di C’è posta per te, come sempre subito dopo l’Epifania, al primo sabato disponibile, ci sono anche altre novità interessanti. Il Grande Fratello Vip è confermato al lunedì sera, ma senza doppio appuntamento per dare spazio alla nuova edizione di Scherzi a parte. Il mercoledì sarà dedicato alla fiction, il martedì sera invece andrà in onda Viaggio nella Grande Bellezza.

Confermatissimo Live Non è la d’Urso nella prima serata della domenica, ma cosa andrà in onda allora il giovedì sera? Mediaset ha pensato di riempire la settimana promuovendo Daydreamer in prima serata: quando? A partire dal 14 gennaio 2021 i fan della soap opera turca potranno godersi le nuove avventure di Can e Sanem in prima serata su Canale 5. Una grande prova di fiducia soprattutto trattandosi di Canale 5. In passato è già successo con Il Segreto, che però dopo è stato spostato su Rete 4, per quanto riguarda la prima serata s’intende.

Naturalmente questa programmazione è sempre soggetta a modifiche. Non è quindi detta l’ultima parola, Mediaset potrebbe cambiare idea e stravolgere il palinsesto. Anche in corsa, come è successo in questi giorni con Il silenzio dell’acqua 2 e il GF Vip 5. C’è un grande punto interrogativo sulla nuova edizione dell’Isola dei famosi: ci sarà o il reality verrà cancellato? Publitalia ha confermato l’inizio della nuova stagione subito dopo il Grande Fratello Vip, dunque Alfonso Signorini dovrebbe passare il testimone a Ilary Blasi. Ma pare sia tutto ancora da vedere.

Ma ci sono novità anche sulla programmazione di Italia 1. In particolare è attesissima la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, dopo il successo dell’ultima edizione condotta da Paolo Ruffini. Il pubblico ha apprezzato le novità, ma è pronto a scoprirne di nuove. Una è già certa, ovvero il conduttore. Non ci sarà più Ruffini a condurre La Pupa e il Secchione e Viceversa né Francesca Cipriani. Il nuovo conduttore è Andrea Pucci e condurrà in solitaria. La data d’inizio de La Pupa e il Secchione è il 19 gennaio 2021.