Isola dei Famosi, caos sulla programmazione: spunta ipotesi cancellazione

Non sono ancora ben chiare le sorti della trasmissione dei naufraghi che dovrebbe andare in onda su Canale 5 nella prossima primavera. Mentre si vocifera una chiusura, il comunicato di Mediaset dice altro

Se fino a qualche giorno fa si vociferavano già i primi nomi che avrebbero fatto parte della nuova edizione del reality di Canale 5 L’Isola dei Famosi, ora invece sembra tutto molto in stallo sulla sua effettiva ed ufficiale messa in onda. Non è chiaro, infatti, da quanto si può reperire, quali siano le sorti del programma. Proviamo ad andare nel concreto.

Secondo l’indiscrezione lanciata da Davidemaggio.it l’Isola dei Famosi è in via di chiusura. Il noto blog ha riportato che Mediaset sta pensando di cancellare lo show dalla stagione televisiva in corso. L’attuale situazione pandemica da Covid-19, infatti, non permetterebbe lo svolgersi del reality in totale sicurezza, sia per i concorrenti che per gli operatori coinvolti nel programma.

A questo si aggiunge l’indiscrezione, sempre lanciata dal blog di Davide Maggio, secondo cui Mediaset sta valutando di avviare una sostituzione del reality con un altro. Sulla base di ciò, non ci sarà un’edizione Nip del Grande Fratello. Infatti, pare si stia pensando di riproporre l’edizione successiva di un vecchio programma, come ad esempio la Fattoria; oppure di aprire le danze con un reality nuovo di zecca. A questo proposito già la Spagna, dopo la chiusura del Grande Fratello per via del caso di stupro di una concorrente, ha ideato un nuovo reality game di coppia dal titolo “La Casa Fuerte”.

Quello che però deve essere preso per certo è quanto dichiara Mediaset. Secondo il comunicato pubblicato recentemente il reality de L’Isola dei Famosi sarebbe ancora in programma. Infatti, da quanto annunciato dall’azienda di Berlusconi, la nuova programmazione partirà dal 9 gennaio fino alla primavera del 2021, nello specifico marzo. E tra le varie messe in onda ci sarebbe anche lo show dei naufraghi.

L’Isola dei Famosi, secondo il comunicato, dovrebbe essere trasmesso da febbraio in poi ed andrebbe a sostituire il Grande Fratello Vip in conclusione proprio a metà del mese. Di conseguenza, il reality dei naufraghi verrebbe trasmesso ogni lunedì in prima serata su Canale 5. E alla conduzione, a conferma delle indiscrezioni, ci dovrebbe essere Ilary Blasi, ferma dagli “Eurogames”. La moglie di Francesco Totti andrà a sostituire Alessia Marcuzzi.

Tuttavia, c’è ancora poca chiarezza e tanto caos sulla questione “L’Isola dei Famosi sì, L’Isola dei Famosi no”. Infatti, non è detto che da qui a febbraio le scelte portate avanti da Mediaset non possano cambiare.