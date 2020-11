Isola dei Famosi 2021: nel cast c’è anche un’ex Pupa

È passato solo qualche giorno dalla notizia ufficiale sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che pare sarà condotta da Ilary Blasi. Ed ecco che spuntano fuori i primi nomi dei possibili concorrenti. In particolare, il settimanale Oggi indica Flo Marincea. L’ex partecipante della seconda edizione de La Pupa e il Secchione sarebbe la ‘prezzomolina’ che vuole diventare una naufraga in Honduras. Flo è da ormai diverso tempo lontana dal mondo dello spettacolo e ora potrebbe presentarsi questa nuova occasione sul piccolo schermo. L’ex Pupa non ha preso parte ad alcuna trasmissione televisiva negli ultimi tempi ed ecco che arriva ora la notizia sulla sua presunta partecipazione a uno dei reality show più difficili da portare avanti.

Riuscirà Flo a rinunciare ai prodotti di make up e al cibo pronto in tavola? Non resta che attendere per scoprirlo. Qualche anno fa, la 37enne rivelava la sua volontà di costruire una carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Scendendo nel dettaglio, sognava di essere “onnipresente” sul piccolo schermo, poiché adorava il suo lavoro. Ma aveva fatto sapere che era pronta ad attendere il suo turno. Aveva preso parte a La Pupa e il Secchione nel 2010 in coppia con Valerio De Cammillis. L’aspirante showgirl aveva preso parte anche alla trasmissione Mitici ’80, di Mario Giordano e Giovanni Toti , condotta da Sabrina Salerno con l’aiuto di Raffaella Fico e Melita Toniolo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha frequentato Stefano Ricucci e, in passato, si è parlato del suo presunto flirt con Daniele Santoianni.

Ora L’Isola potrebbe rappresentare per Flo Marincea un’ottima strada per tornare sul piccolo schermo e realizzare il suo sogno. Intanto, dopo l’annuncio sulla data di inizio della nuova edizione del reality, sono spuntati alcuni nomi che potrebbero far parte del cast ufficiale. Scendendo nel dettaglio, Amedeo Venza ieri ha svelato che diversi ex partecipanti di Uomini e Donne ha già deciso di proporsi per approdare in Honduras. In particolare, è possibile notare ben sei ex tronisti, che sarebbero pronti a mettersi in gioco sul piccolo schermo nella prossima edizione del noto programma tv.