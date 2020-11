Isola dei Famosi, sei ex di Uomini e Donne si fanno avanti: i presunti nomi

Spuntano alcuni nomi di ex tronisti che si sarebbero già proposti alla produzione del noto reality per aggiungersi al cast della prossima edizione, che dovrebbe iniziare ad andare in onda nel 2021

Per l’Isola dei Famosi 2021 si fanno avanti i primi personaggi. In questi giorni si parla del ritorno sul piccolo schermo del reality, la cui nuova edizione vedrebbe alla conduzione Ilary Blasi. Nel frattempo, sono diversi i volti noti nel mondo dello spettacolo che avrebbero già deciso di proporsi per entrare a far parte del cast. Potrebbero essere presenti anche personaggi della tv legati a Uomini e Donne. Come già accade al GF Vip, ex tronisti ed ex corteggiatori si propongono per prendere parte ai reality. Pare che si siano fatti avanti diversi volti del programma di Maria De Filippi. In particolare, a rivelare i nomi di alcuni di essi è stato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Attraverso una Storia sul social, l’influencer ha reso noti ben sei nomi di ex tronisti. Secondo quanto rivela, a proporsi per la prossima edizione del reality ci avrebbero già pensato Giovanna Abate, Lorenzo Riccardi, Sossio Aruta, Andrea Cerioli, Costantino Vitagliano e Angela Nasti. Sarà vero? Ovviamente ci penseranno loro a confermare o a smentire la notizia.

Facendo un punto della situazione: Sossio ha già preso parte a un reality dopo la sua esperienza come cavaliere del Trono Over. Prima ha partecipato con Ursula Bennardo a Temptation Island Vip e poi al GF Vip. Ha potuto affrontare un’esperienza molto breve nella Casa più spiata d’Italia Costantino. Non si può non citare Cerioli, che prima di approdare nella trasmissione della De Filippi aveva preso parte alla tredicesima edizione del GF. Lo scorso sabato i telespettatori hanno potuto rivedere sul piccolo schermo Andrea, insieme ad Arianna Cirrincione, a Verissimo.

Angela non ha mai preso parte a un reality, ma sua sorella Chiara Nasti partecipò per un periodo molto breve a una passata edizione dell’Isola. Da molto tempo, il nome di Lorenzo spunta tra quelli dei possibili concorrenti del programma condotto da Signorini e ora potrebbe arrivare per lui l’opportunità di approdare in Honduras. Giovanna, molto amata dal pubblico di Canale 5, aveva già fatto presente, in una sua intervista su Uomini e Donne Magazine, che avrebbe preso parte volentieri a un reality del genere.

Ora non resta che attendere. Dopo la notizia sulla presunta data di arrivo della nuova edizione dell’Isola, spuntano già i primi nomi che potrebbero comporre il cast!