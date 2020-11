Andrea Cerioli a Verissimo fa commuovere Silvia Toffanin

By

Prima volta a Verissimo per Andrea Cerioli, ospite con la fidanzata Arianna Cirrincione. Nel corso della puntata in onda su Canale 5 sabato 14 novembre 2020 la coppia nata a Uomini e Donne ha parlato della loro storia d’amore, della convivenza e dei progetti futuri. Impossibile, poi, non menzionare la morte della madre di Andrea, che ha inevitabilmente cambiato la vita di Cerioli.

A Verissimo Adrea Cerioli ha ricordato a lungo la scomparsa della madre Luana, avvenuta a causa di una brutta malattia, ribadendo che un sentimento per un genitore, e più precisamente quello nei confronti della donna che ti ha messo il mondo, è sicuramente più forte di tutto e tutti. Un sentimento imparagonabile a quello per una fidanzata o un amico. Parole toccanti che hanno commosso la padrona di casa Silvia Toffanin.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha perso da qualche settimana la madre Gemma, anche lei ammalata da tempo. Un dolore profondo, che ha segnato Silvia Toffanin che, nonostante tutto, continua a condurre con forza e determinazione il suo programma tv. Davanti alle parole di Andrea Cerioli, però, la Toffanin non è riuscita proprio a trattenere le lacrime.

Silvia ha ascoltato la testimonianza di Andrea (video più in basso) e si è commossa parecchio. Le parole di Cerioli sono piaciute tanto pure al pubblico di Verissimo: su Twitter si sono sprecati i commenti di elogio e stima nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. “L’intervista di Cerioli è un pugno al cuore. Valle di lacrime”, ha sottolineato un fan.

Oltre a ricordare la madre Andrea Cerioli ha assicurato che la scelta a Uomini e Donne è stata la più azzeccata. Il 31enne ha capito subito che Arianna Cirrincione era la ragazza giusta e oggi la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Andrea e Arianna si amano da quasi due anni e convivono. La quarantena non è stata sempre rose e fiori – come per tutti, del resto – ma il legame tra Cerioli e la Cirrincione si è rafforzato ancora di più.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno ammesso a Verissimo che il matrimonio non è nei loro progetti – almeno non per il momento – ma che spesso si trovano a parlare di figli. Un sogno che potrebbe concretizzarsi tra qualche anno: sia Andrea sia Arianna vogliono diventare genitori.