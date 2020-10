Morta la mamma di Silvia Toffanin, grave lutto per la conduttrice

Grave lutto per Silvia Toffanin: è morta la madre. Una notizia che ha scosso i fan della conduttrice, che al momento non ha ancora proferito parola. Silvia non usa i social network, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare un suo post su Instagram dal profilo di Verissimo. Potrebbe succedere come no, però. Se la Toffanin non ha i social magari è perché non le piacciono e quindi non vorrà scrivere nulla pubblicamente sul Web.

La mamma di Silvia Toffanin è venuta a mancare nella giornata di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, come riportato dall’Ansa. La signora Gemma era malata da un po’ di tempo, per cui non è stata una scomparsa improvvisa. Di certo non si è mai preparati alla perdita di un proprio caro, peggio ancora quando a venire a mancare è la figura materna. Per Silvia è stato di sicuro un duro colpo e ci vorrà un po’ di tempo per superare questa perdita, come accade a tutti.

Dopo che la notizia è iniziata a circolare in rete, la redazione di Verissimo ha scritto pubblicamente un messaggio di affetto verso la padrona di casa. Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione del sabato pomeriggio, infatti, è apparsa una foto di Silvia in studio e un dolce messaggio, breve e semplice ma scritto col cuore. Questo il messaggio:

“Un grande abbraccio da tutti noi di Verissimo alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma”.

La conduttrice ha parlato raramente della sua famiglia durante la sua carriera. In una delle poche interviste in cui si è aperta un po’ di più, Silvia ha raccontato che quando ha deciso di iniziare la carriera nel mondo della moda, lasciando casa a 18 anni, sua madre l’ha supportata in tutto e per tutto. Mamma Gemma non le ha mai fatto mancare il sostegno, così come ha fatto anche suo papà.

In un giorno molto difficile per Silvia, che è entrata nel cuore degli italiani con la sua semplicità e i suoi sorrisi, il pubblico e i fan non le faranno mancare l’affetto. Alla famiglia Toffanin vanno le nostre condoglianze e un forte abbraccio a Silvia.