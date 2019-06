Andrea e Arianna news, Cerioli si confessa: “Un figlio domani, ma il matrimonio…”

Andrea e Arianna, le news dopo la presunta (e mai confermata) crisi

Abbiamo delle dolcissime news su Andrea e Arianna oggi! Terminate le voci di crisi, che si sono rivelate totalmente infondate, la coppia di Uomini e Donne può tornare serenamente a confidarsi con i fan. Nelle scorse settimane non si sono mostrati molto insieme sui social e questo aveva scatenato le voci su una possibile crisi, appunto. I due però non hanno mai confermato né smentito, il che ha alimentato ulteriormente il gossip. Ma avevano semplicemente deciso di ignorare il tutto, continuando la loro relazione come prima, anzi meglio di prima. Andrea e Arianna stanno ancora insieme, sono felici e innamorati. Oggi a rispondere alle domande dei fan è stato proprio l’ex tronista, e ha parlato di matrimonio e figli!

Andrea Cerioli risponde alle domande dei fan su Instagram: le ultime confessioni

Chi segue Andrea Cerioli da anni sa bene che ha un forte istinto paterno. Vorrebbe un figlio molto presto, a Uomini e Donne non ha mai nascosto di avere voglia di mettere su famiglia insieme alla sua scelta. Succederà con Arianna? Adesso è un po’ presto per parlarne, come ha scritto lui stesso. A chi gli ha chiesto se vorrebbe un figlio, infatti, Andrea ha risposto: “Fra quanto lo vorrei? Domani. Ma credo che non sia uno scherzo… Bisogna che prima sia ok tutto il resto. Perché poi un figlio è per tutta la vita”. Un figlio sì, insomma, ma solo quando sarà certo di potergli assicurare una famiglia unita e un futuro. Una famiglia come quella in cui è cresciuto lui.

Andrea Cerioli si confessa: le bellissime parole sulla sua famiglia

A tal proposito, sempre su domanda di un fan, Andrea si è lasciato andare in una tenera confidenza sulla sua famiglia. Non poteva mancare il ricordo della sua amata mamma: “Ho avuto una famiglia davvero unica… Ho una famiglia davvero unita. Avrei voluto imparare ancora, avrei voluto un domani mettere in braccio a mia mamma mio figlio, avrei voluto festeggiare il Natale in maniera diversa… Ma questa è la vita. La mia famiglia è sempre stata il mio porto sicuro, tutto quello che sono oggi lo devo solo a loro. Che ci sono sempre stati”. Questo ha risposto a chi gli ha chiesto se la sua famiglia ha contato in ciò che è oggi. Andrea non ha le idee chiare solo su un figlio, ma anche sul matrimonio!

Andrea e Arianna, matrimonio nel loro futuro? Ecco cosa pensa l’ex tronista

Andrea e Arianna si sposeranno? Non sappiamo al momento quali sono i sogni dell’ex corteggiatrice, ma se dovesse dipendere da lui l’altare è molto lontano! Ecco cosa ha scritto oggi, infatti: “Credo in due persone innamorate, credo in due persone unite… Non credo a una fede al dito”. E proprio a proposito della sua fidanzata, Andrea ha detto di aver notato il viso e gli occhi di Arianna come prima cosa. E la sceglierebbe ancora: “La risceglierei altre mille volte…”. E anche l’altra ex corteggiatrice alla fine ha riconosciuto che fra i due è nato davvero l’amore!